聽新聞
test
0:00 / 0:00
國民黨花蓮再添新血 20名年輕黨員今天宣誓入黨
中國國民黨花蓮縣再添新血，今天有20名22歲以下的年輕黨員，在縣黨部主委張峻監誓下宣誓入黨，吉安鄉黨部安排傳遞火矩儀式，由主委傳予資深黨員，再交到新進黨員手中，象徵薪火相傳，花蓮縣國民黨員目前有2萬多人。
國民黨花蓮縣吉安鄉黨部今天在台開新天堂樂園舉辦吉安鄉18村新入黨曁幹部授證典禮，授證給小組長、志工和新進黨員，參與的新進黨員有20人，傳遞火炬後，全體黨員高喊「國民黨加油」，展現如虹士氣。
吉安鄉黨部主委邱永雙表示，中國國民黨建黨126年，雖然在動盪不安的大環境中面臨嚴峻考驗，黨產被查封、房舍被拍賣、請不起黨工、付不出薪水等種種的窘境，但不會被打倒，從中央到地方團結一心積極改革創新，中國國民黨已浴火重生，現場傳遞的火炬代表著薪火相傳，也代表黨永續傳承的決心。
花蓮縣黨部表示，目前花蓮共有2萬多名黨員，今年新入黨的有150人。縣黨部主委張峻歡迎20名年輕同志，也感謝黨員們在國民黨聲勢跌落谷底的時候，仍然不離不棄，支持著中國國民黨，相信只要團結一致，黨一定會更強大。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言