國民黨花蓮再添新血 20名年輕黨員今天宣誓入黨

中國國民黨花蓮縣再添新血，今天有20名22歲以下的年輕黨員，在縣黨部主委張峻監誓下宣誓入黨，吉安鄉黨部安排傳遞火矩儀式，由主委傳予資深黨員，再交到新進黨員手中，象徵薪火相傳，花蓮縣國民黨員目前有2萬多人。

國民黨花蓮縣吉安鄉黨部今天在台開新天堂樂園舉辦吉安鄉18村新入黨曁幹部授證典禮，授證給小組長、志工和新進黨員，參與的新進黨員有20人，傳遞火炬後，全體黨員高喊「國民黨加油」，展現如虹士氣。

吉安鄉黨部主委邱永雙表示，中國國民黨建黨126年，雖然在動盪不安的大環境中面臨嚴峻考驗，黨產被查封、房舍被拍賣、請不起黨工、付不出薪水等種種的窘境，但不會被打倒，從中央到地方團結一心積極改革創新，中國國民黨已浴火重生，現場傳遞的火炬代表著薪火相傳，也代表黨永續傳承的決心。