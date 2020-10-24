民進黨搶攻連江？劉增應：良性競爭非常歡迎

民進黨連江縣黨部今天正式揭牌，面對民進黨來勢洶洶，國民黨是否感受到壓力？國民黨籍連江縣長劉增應表示，大家一起為地方來建設，台澎金馬生命共同體，大家一起來關心地方、建設地方，不管是民進黨或國民黨，我們都非常歡迎。這是良性的競爭，多一個政黨來關心馬祖，我們是非常歡迎的事。

國民黨是否有應對策略？劉增應說，「怎麼更加強對人民的服務，這是我們要努力的。」

對於民進黨積極插旗連江縣，巧合的是，文化總會明年將與馬祖縣政府共同舉辦「馬祖國際藝術季」，劉增應偕同立委陳雪生利用今天文總在台北賓館舉行一年一度的藝文聯誼茶會設攤宣傳，被問到民進黨成立連江縣黨部的看法，做上述表示。

劉增應說，馬祖是中華民國一個很獨特的文化，豐富文化生態及現代的島嶼美景，還有傳統的美食、美酒，尤其是這一陣子國內安心旅遊盛行，讓國人非常驚艷，大家都喜歡來馬祖走一走，今天的茶會特別提供馬祖最道地的食材，大家一定會喜歡馬祖。

劉增應表示，明年我們希望能打造馬祖國際藝術島的計畫，希望所有國人的藝文界人士共襄盛舉，讓世界看到台灣，讓世界看到馬祖，讓馬祖變成台灣的亮點，馬祖獨特的生態文化，戰地風景及獨特傳統美食及美酒跟大家分享。

對於民進黨在連江縣設立地方黨部，劉增應說，大家一起為地方來建設，台澎金馬生命共同體，大家一起來關心地方、建設地方，不管是民進黨或國民黨，我們都非常歡迎。「我覺得這是良性的競爭，多一個政黨來關心馬祖，我們是非常歡迎的事。」

劉增應表示，所有政黨都是為人民來服務的，這是我們的中心目的，只要為人民服務、造福都是好的。希望更多人關心馬祖，非常歡迎，以前是前線、戰地，現在不一樣了，現在更多人看見馬祖，看到馬祖的潛力在台澎金馬重要性，大家一起關心，一起建設，成為台灣的亮點，跟國人跟世界分享馬祖的美好。