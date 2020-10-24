聽新聞
test
0:00 / 0:00
政治圈直播風 民進黨南市黨部執行長開「台南人來秀」
自媒體時代來臨，政治圈也跟風，許多民代表也自製影片、直播當起網紅，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青與行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹也開直播節目「台南人來秀」，大玩時事梗並且邀請各個不同政黨屬性的年輕人到節目中參與討論，以綜藝性方式要製作專屬台南人的直播節目，讓台南人共同關心台南事。
昨天直播節目中，也搭起高雄與台南肉燥飯PK的順風車，邀請來賓在節目中大吃台南肉燥飯，向陳其邁市長喊聲「邁邁市長，呷來呷去還是台南煮的卡有滋味」；近日也在於節目中討論「台南鐵路地下化」，呼籲大家共同關心進度，並實際採訪破除網傳假訊息，期待工程早日完工，讓台南市脫胎換骨再度起飛。
蔡麗青表示，節目中有安排卡拉OK歌唱時間、熱舞時間，開放給所有觀眾免費報名參加，歡迎愛唱歌、愛跳舞、或要表演其他才藝的朋友都踴躍到現場參加錄影，親自體會上直播節目的樂趣，現在已經有許多歌友會都會結伴包場參加。目前節目於每週二、五晚上九點到十點半，於FB「台南人來秀」粉絲專頁播出，歡迎大家報名參加。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言