政治圈直播風 民進黨南市黨部執行長開「台南人來秀」

自媒體時代來臨，政治圈也跟風，許多民代表也自製影片、直播當起網紅，民進黨台南市黨部執行長蔡麗青與行政院雲嘉南辦公室副執行長王開玹也開直播節目「台南人來秀」，大玩時事梗並且邀請各個不同政黨屬性的年輕人到節目中參與討論，以綜藝性方式要製作專屬台南人的直播節目，讓台南人共同關心台南事。

昨天直播節目中，也搭起高雄與台南肉燥飯PK的順風車，邀請來賓在節目中大吃台南肉燥飯，向陳其邁市長喊聲「邁邁市長，呷來呷去還是台南煮的卡有滋味」；近日也在於節目中討論「台南鐵路地下化」，呼籲大家共同關心進度，並實際採訪破除網傳假訊息，期待工程早日完工，讓台南市脫胎換骨再度起飛。