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連江縣黨部成立 蔡總統「各面向都與馬祖鄉親站一起」
身兼民進黨主席的蔡英文總統，今天透過錄影方式，祝賀民進黨連江縣黨部正式揭牌。蔡總統說，「台澎金馬」是命運共同體，共同守護了民主自由。民進黨也是一個服務全民的政黨，各種面向都要和馬祖鄉親站在一起。
距離上次民進黨的地方黨部成立，已經20年前，也就是2000年7月成立的金門縣黨部，今天是新的地方黨部，也就連江縣黨部成立的日子，公務繁忙的蔡總統無法親自與會，透過錄影方式表達祝賀之意。連江縣黨部主委李問表示，這是馬祖民主政治的里程碑，也是民進黨全國發展的里程碑，凸顯執政團隊為全民服務的決心。
蔡總統說，今天是民進黨連江縣黨部揭牌的日子，民進黨希望透過成立黨部，服務更多有需要的馬祖鄉親，展現執政團隊推動離島建設發展的決心。
她表示，「台澎金馬」是命運共同體，共同守護了民主自由。民進黨也是一個服務全民的政黨，各種面向，民進黨都要和馬祖鄉親站在一起。
蔡總統說，祝福連江縣黨部在主委李問的領導下，能夠蓬勃成長，黨務發展順利。也在「媽祖昇天祭」這個重要的日子，祝福所有鄉親平安健康。
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