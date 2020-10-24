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蔣萬安選台北市長？丁守中：大家應該支持蔣萬安

聯合報 / 記者呂佳蓉／台北即時報導
國民黨前立委丁守中。記者呂佳蓉／攝影
國民黨前立委丁守中。記者呂佳蓉／攝影

國民黨前立委丁守中今日表示，對台北市的愛一直沒有減損，但現在一切隨緣，已經看開了。至於如何看待立委蔣萬安參選台北市長？丁守中表示，覺得蔣萬安很好，蔣是年輕人大家應該支持蔣萬安，在立法院做好工作後，然後進軍台北市。

丁守中今日出席由兩岸發展研究基金會舉行的「一國兩府」化解兩岸僵局可行性探討記者會，他在會前受媒體採訪時作如上表示。對於是否有聽聞國民黨主席江啟臣參選下屆桃園市長？他說，「沒有聽說」，現都在山上種田，唯一關心的是兩岸不要打仗。

日前美國前海軍副部長克羅普西指出，11月3日是台灣最危險的時候，因大陸可能趁機攻打台灣。丁守中表示，這代表大家要特別警戒，戰爭都是在人民都不預期之下發生的。

丁守中表示，兩岸之間要和平與合作，不是站在西方反中的立場搞對抗，這樣對我方的利益最不好，大陸占台灣出口的百分之46，這個有一百多萬在大陸經商、投資、工作、居留、通婚的這些人，西方國家在評估兩岸對抗意志時，有沒有考慮這些人的心理思想。現在絕大數的民眾都希望安定、和平、穩定的國際環境。

對於國民黨路線問題，丁守中說，如果國民黨跟民進黨拿香跟拜，這個黨是沒有前途的，市場要做出區隔，對於選票，向來相信思想改變信仰，信仰就是力量。若自己連自我訴求與論述都無法說清楚，這個政黨就沒有未來了。

丁守中 國民黨 北市

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