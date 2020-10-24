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中天換照行政院回擊金溥聰 孫大千：請老實回答幾個問題

聯合報 / 記者楊正海/台北即時報導
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照
國民黨前立委孫大千。圖/報系資料照

中天關台疑雲未歇，行政院日前反指馬政府撤照年代綜合台，質疑是否也曾干預NCC？曾被指介入年代案的國民黨前秘書長金溥聰指民進黨現在面對各方質疑，必須拿出證據證明政府沒有干預新聞自由。行政院則回擊金溥聰表示，換照審查無關新聞自由，若基於所謂「新聞自由」，馬政府當初為何不如直接宣布給予永久執照就好？

對此，國民黨前立委孫大千今在臉書指出，現在的行政院長是蘇貞昌又不是金溥聰。請行政院不要「顧左右而言他」，老老實實的回答幾個問題就好。

第一，蘇貞昌有沒有把NCC主委叫去訓一頓，改變了NCC針對台數科新聞台的決定？蘇貞昌是否曾經把手伸進NCC？

第二，總統府外洩的內參資料究竟是否為真？為什麼一方面說NCC是獨立機關，一方面又在意陳耀祥主委會不會聽話？

第三，如果不是為了要把中天新聞台關台，為什麼要這麼在意NCC被提名的委員會不會「配合處理中天」？

第四，馬英九總統執政時期，有像民進黨這麼明目張膽地針對消滅特定新聞台，來進行NCC委員的提名評估作業嗎？

NCC 行政院 蘇貞昌

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