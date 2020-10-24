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游盈隆：川普仍居下風 拜登兒「電郵門」最後超級變數
2020美國總統大選最後一場辯論昨天登場。台灣民意基金會董事長游盈隆在臉書表示，選戰剩不到兩個禮拜，現任美國總統川普雖扳回一城，但民主黨候選人拜登卻仍暫居上風，最後結果仍在未定之天；拜登兒子「電郵門」醜聞風波將成決定大選結果的超級變數。
游盈隆說，這是一場張力十足的總統候選人辯論，一改第一場極端混亂的狀況，這場辯論回歸典型美國民主應有的水準，兩位候選人有正經的、激烈的政見和政績交鋒，算是還給選民一個公道。
游盈隆指出，川普在辯論台上氣定神閒、炮火猛烈，基本上遵守規則，和上次判若兩人；拜登則不慍不火，始終面帶笑容，在川普嚴厲指控下依然沉得住氣，相當不容易。
游盈隆表示，儘管認為川普有扳回一城，但仍居劣勢；台灣人想表達對美國川普政府的感謝和支持，就勇敢直接説出來吧，再遲就來不及了。游說，別的不提，川普政府近兩年對台伸出熱情的雙手，徹底顛覆美國傳統對台的政策作為，徹底打破華府保守智庫對台政策的設限，台灣於是有了主體性，亞細亞的孤兒亮麗地出現在國際政治舞台上，光憑這一點，就值得台灣人站出來鼎力支持。
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