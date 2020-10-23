紓困3.0三讀通過 蔡總統盼如1.0和2.0發揮穩定經濟效果

立法院會今天三讀通過「紓困3.0」追加預算，蔡英文總統透過臉書，紓困振興 3.0今天三讀通過。顧產業、撐廠商、守就業，政府續當全民最強後盾，她也感謝朝野各黨團的支持，「一起來繼續挺產業、挺勞工」。

蔡總統說，為了持續因應國際疫情變局，讓各種產業繼續蓬勃發展，政府再推出的紓困3.0追加預算案，今天也在立法院三讀通過，總共會追加2099 億4700 萬元的預算。在全球都面臨經濟逆境的情況下，台灣有相對好的成績，除了執政團隊的努力，更要感謝全國人民願意跟政府一起拚。政府一定會做大家最強的後盾。

蔡總統說，今年面對疫情挑戰，政府先前推出的紓困1.0和2.0，都發揮了穩定經濟的良好效果。

蔡總統指出，在三倍券的助攻下，餐飲業8月業績創下史上同月新高紀錄，營業額736億元。振興方案也活絡買氣，零售業在7、8月的營業額，分別是 3361億元和3,340 億元，雙雙創下史上同月新高。9月的外銷訂單更首次衝破 500 億美元，相當於新台幣 1 兆 4687 億元，也創下史上單月新高。

蔡總統表示，為了持續因應國際疫情變局，讓各種產業繼續蓬勃發展，政府再推出的紓困3.0追加預算案，今天也在立法院三讀通過，總共會追加 2099 億 4700 萬元的預算。她要特別感謝朝野各黨團的支持，一起來繼續挺產業、挺勞工。

蔡總統說，在全球都面臨經濟逆境的情況下，台灣有相對好的成績，除了執政團隊的努力，更要感謝全國人民願意跟我們一起拚。政府一定會做大家最強的後盾，我們繼續努力，一起加油。