快訊

失聯移工及黑戶寶寶：那些社會安全網遺漏的角落

金溥聰要綠證明沒干預新聞自由 政院：為何不給中天永久執照？

紓困3.0三讀通過 蔡總統盼如1.0和2.0發揮穩定經濟效果

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
立法院會今天三讀通過「紓困3.0」追加預算，蔡英文總統透過臉書，紓困振興 3.0今天三讀通過。顧產業、撐廠商、守就業，政府續當全民最強後盾，她也感謝朝野各黨團的支持，「一起來繼續挺產業、挺勞工」。照片翻攝自總統臉書。
立法院會今天三讀通過「紓困3.0」追加預算，蔡英文總統透過臉書，紓困振興 3.0今天三讀通過。顧產業、撐廠商、守就業，政府續當全民最強後盾，她也感謝朝野各黨團的支持，「一起來繼續挺產業、挺勞工」。照片翻攝自總統臉書。

立法院會今天三讀通過「紓困3.0」追加預算，蔡英文總統透過臉書，紓困振興 3.0今天三讀通過。顧產業、撐廠商、守就業，政府續當全民最強後盾，她也感謝朝野各黨團的支持，「一起來繼續挺產業、挺勞工」。

蔡總統說，為了持續因應國際疫情變局，讓各種產業繼續蓬勃發展，政府再推出的紓困3.0追加預算案，今天也在立法院三讀通過，總共會追加2099 億4700 萬元的預算。在全球都面臨經濟逆境的情況下，台灣有相對好的成績，除了執政團隊的努力，更要感謝全國人民願意跟政府一起拚。政府一定會做大家最強的後盾。

蔡總統說，今年面對疫情挑戰，政府先前推出的紓困1.0和2.0，都發揮了穩定經濟的良好效果。

蔡總統指出，在三倍券的助攻下，餐飲業8月業績創下史上同月新高紀錄，營業額736億元。振興方案也活絡買氣，零售業在7、8月的營業額，分別是 3361億元和3,340 億元，雙雙創下史上同月新高。9月的外銷訂單更首次衝破 500 億美元，相當於新台幣 1 兆 4687 億元，也創下史上單月新高。

蔡總統表示，為了持續因應國際疫情變局，讓各種產業繼續蓬勃發展，政府再推出的紓困3.0追加預算案，今天也在立法院三讀通過，總共會追加 2099 億 4700 萬元的預算。她要特別感謝朝野各黨團的支持，一起來繼續挺產業、挺勞工。

蔡總統說，在全球都面臨經濟逆境的情況下，台灣有相對好的成績，除了執政團隊的努力，更要感謝全國人民願意跟我們一起拚。政府一定會做大家最強的後盾，我們繼續努力，一起加油。

疫情 立法院

延伸閱讀

蔡英文總統維安滴水不漏 連座車輪胎不容一根釘子！

蔡英文參訪布農族文化館 完成台東16鄉鎮市最後一哩路

中天換照爭議媒體兩度追問 蔡英文拒絕回應

被動式參選台北市長？ 陳時中：參選哪有被動式的

相關新聞

蘇貞昌秀紓困成績單：紓困1340萬人、103萬員工免失業

立法院院會今三讀通過紓困3.0相關預算，行政院長蘇貞昌除了臉書感謝立法院挺行政院拚防疫、保就業，也公布截至目前為止的紓困...

蔡英文總統維安滴水不漏 連座車輪胎不容一根釘子！

蔡英文總統今天到台東參訪海端鄉布農族文化館，特勤維安工作可說滴水不漏，總統座車一抵達活動現場時，只見1名特勤人員蹲在車子...

大巨蛋將完工 監委賴振昌、張菊芳昨巡查關切

監察委員賴振昌、張菊芳昨天巡察台北市，關切台北市施政、財政收支、社會安全網及大巨蛋工程復工後公共安全等議題，並聽取台北市...

紓困3.0三讀通過 蔡總統盼如1.0和2.0發揮穩定經濟效果

立法院會今天三讀通過「紓困3.0」追加預算，蔡英文總統透過臉書，紓困振興 3.0今天三讀通過。顧產業、撐廠商、守就業，政...

協助越南災後重建 我捐贈越南政府40萬美元

外交部今天表示，越南自上個月底以來遭逢數次水患和風災，造成嚴重傷亡及財產損失，為了協助越南政府災後重建，我駐越南代表石瑞...

紓困4.0何時推？行政院：若疫情有新發展會適時因應

立法院院會今完成紓困3.0追加預算案三讀，總計規模2100億元的特別預算，減列5300萬元。不過，新冠肺炎疫情未歇，未來...

國民黨號召上街「秋鬥」 主辦方：不排斥 但沒人來聯繫

工運年度指標活動的「秋鬥」繼前年縮小規模、去年停辦，今年則為了勞保年金改革、美豬議題復辦，預計在11月22日上街頭。對於...

正式插旗！民眾黨將成立台南總服務處 由蔡壁如負責

台灣民眾黨正式插旗台南，由立委蔡壁如負責雲嘉南選區服務，11月1日將在台南東區成立台南市總服務處，讓支持者在台南有凝聚據...

與僑胞座談 江啟臣：中華民國存在是消弭台獨唯一出路

後天是台灣光復75周年紀念日，國民黨下午辦與僑胞有約活動，主席江啟臣也與歸國參加紀念活動僑胞座談。江致詞時向對岸喊話，文...

國民黨號召民眾上街「秋鬥」反萊豬 陳吉仲：尊重

國民黨將號召民眾上街參加反萊豬「秋鬥」。農委會主委陳吉仲今天在立法院受訪時表示，尊重任何活動，農委會會依照總統指示將養豬...

影／紓困3.0立院三讀 2100億預算砍5300萬

立法院院會今天完成紓困3.0追加預算案三讀，總計規模2100億元的特別預算，減列5300萬元，其餘全數通過，這也是紓困特...

因國防部直接找總統增加後備員額氣炸？ 政院否認

國防部擬在2022年推動「提升後備戰力」專案，卻被網路媒體爆料直接找蔡英文總統尋求增加後備員額，讓行政院氣炸。行政院發言...

熱門新聞

美軍重新駐台協防？ 卜睿哲：可能導致美中斷交

李鴻源：台灣人沒資格談缺水 蓋60座汙水回收廠可解決

新聞眼／軍購「偵打一體」 一張台對陸地圖看台灣戰力哪裡變強了？

賴品妤再變髮 同僚好奇研究

扁捍衛新聞自由 謝長廷：當年因輿論風向才改口不關T台

瑞德西韋 全美第一且唯一全面獲核准的新冠用藥！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。