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政院回擊金溥聰：基於新聞自由為何不給中天永久執照？

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供
行政院發言人丁怡銘。圖／行政院提供

中天新聞台是否被關台疑雲未歇，行政院日前反指馬政府撤照年代綜合台，質疑是否也曾干預NCC？曾被指介入年代案的國民黨前秘書長金溥聰今指出，民進黨現在面對各方質疑，必須拿出證據證明政府沒有干預新聞自由。行政院則回擊金溥聰表示，換照審查無關新聞自由，若基於所謂「新聞自由」，馬政府當初為何不如直接宣布給予永久執照就好？

中天換照案吵的沸沸揚揚，金溥聰接受本報記者獨家訪問時指出，不認同中天新聞的某些做法，但「不喜歡也好，不贊同也好，這和新聞自由無關，是兩件事，新聞自由是一定要捍衛的！」而馬政府時期，NCC是獨立行使職權的，民進黨被質疑完全操控NCC，民進黨政府要出來證明沒有，而不是牽扯年代和中天的案子。

行政院發言人丁怡銘受訪時則回擊指出，看來金溥聰也搞錯了NCC目前審照的目的，頻道頻譜是全民公共財，NCC目前審查的不是要不要關掉一家電視台，而是新聞頻道執照已到期，依照新聞台是否合乎新聞專業而決定是否給予換照的審查，無關新聞自由，「否則為何馬政府時代NCC會對中天設下換照條件才准予換照？基於所謂『新聞自由』，不如直接宣布給予永久執照就好？」

丁怡銘說，NCC本於職權，無論是馬政府時代或是蔡政府時代，對中天都有開罰紀錄，都一樣針對新聞專業部份審查，如果馬政府開罰中天是獨立行使職權，為何蔡政府時代因為不實新聞開罰就是操控？「實在不清楚金前秘書長的雙重標準是什麼。」

丁怡銘表示，馬政府時代，NCC有停發電視台執照的紀錄，也對中天電視台就有開罰紀錄，上次換照時，六年開罰一千多萬，是各電視台中第一名，並設下數項條件，包括要求定期員工訓練、要求中天遵守新聞倫理，保護婦女兒童、要求專職編審人員，以及希望設立獨立審查人遵守新聞公約等才得以換照；而這兩年內中天雖有最高的近千萬罰款，但各電視台也都有遭開罰紀錄，證明NCC獨立行使職權，政院沒有介入。

丁怡銘呼籲，請國民黨給予NCC委員獨立審查空間，不要於媒體上散播偏頗言論，意圖影響審查過程。

國民黨前秘書長金溥聰反批民進黨搬「馬維拉」救援。圖／聯合報系資料照片
國民黨前秘書長金溥聰反批民進黨搬「馬維拉」救援。圖／聯合報系資料照片

NCC 丁怡銘

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