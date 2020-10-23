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蘇貞昌秀紓困成績單：紓困1340萬人、103萬員工免失業

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。本報資料照片
行政院長蘇貞昌。本報資料照片

立法院院會今三讀通過紓困3.0相關預算，行政院長蘇貞昌除了臉書感謝立法院挺行政院拚防疫、保就業，也公布截至目前為止的紓困成績單，總計紓困1340萬人、103萬員工免失業、12萬家廠商免倒閉。

蘇貞昌說，台灣防疫有成，政府也推出種種紓困振興方案，9月的失業率已經降到半年新低。8月份跟去年相比，零售業成長8.2%破史上新高、餐飲業成長2%、藥妝業成長4.1%，消費最前線的業績都已經擺脫衰退、開始正成長。9月外銷訂單近1兆5000億，也創下史上新高，這些都是很正面的信號。

主計總處也說，今年8月國內零售業營業額年增率達8.2％，餐飲業年增率也達正成長2.0％，全國工業生產年增率亦達4.7％，9月份以美元計價之出口年增率達9.4％，該月份失業率亦降為3.8％，可見已達原特別預算目標。

可見已達原特別預算目標。

不過，全球每日確診數居高不下、持續影響國內產業，蘇貞昌說，政府要繼續拚防疫、保就業，接下來也是研發、採購疫苗的關鍵時機；萬事莫如防疫急，政府會繼續堅守疫情，也會照顧所有受創勞工的生計。

行政院發言人丁怡銘則透過新聞稿表示，感謝立法院通過紓困3.0相關預算。在蔡總統的領導下，紓困1.0與2.0因為行政團隊的努力，以及民間的通力合作，讓防疫和振興都能夠有成績。在全球遭遇武漢肺炎、經濟大受衝擊時，臺灣不但能夠正常生活，舉辦各項展覽與群眾活動，也讓失業率逐步下降、零售業和餐飲業等逆勢成長，全年經濟也可望維持正成長。

丁怡銘說，相關預算會持續在立法院的監督下執行，政府團隊也會繼續努力，做出成績。

立法院 失業 行政院

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