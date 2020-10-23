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協助越南災後重建 我捐贈越南政府40萬美元

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
越南官媒越通社（VNA）報導，越南中部自6日以來豪雨不斷，並引發洪災、土石流，造成嚴重死傷。 歐新社
越南官媒越通社（VNA）報導，越南中部自6日以來豪雨不斷，並引發洪災、土石流，造成嚴重死傷。 歐新社

外交部今天表示，越南自上個月底以來遭逢數次水患和風災，造成嚴重傷亡及財產損失，為了協助越南政府災後重建，我駐越南代表石瑞琦今天代表我國政府捐贈越南政府40萬美元。

外交部表示，越南中部地區自9月底以來連續遭逢數次水患及風災，造成當地人民嚴重傷亡及財產損失，為賑濟當地災民，並協助越南政府進行災後重建，石瑞琦23日代表我國政府捐贈越南政府40萬美元，並由負責統籌全國救災工作的越南災害防治總局總局長陳光懷（Tran Quang Hoai）代表接受。

外交部表示，石瑞琦在捐贈儀式上代表我國政府、人民及越南台商向越南政府及受災人民表達我方誠摯慰問與關懷。石瑞琦指出，台灣人民對越南中部的災情感同身受，所以在第一時間伸出援手。在越台商及台灣非政府組織（NGOs）也正積極動員及調度物資協助災民，盼越南中部地區早日災後重建，使當地人民恢復正常生活。

外交部表示，陳光懷代表越南政府對我國政府與人民的關懷與慷慨捐輸表達誠摯感謝，並表示越南政府會對台灣的捐款做最妥善的規畫，越方將儘速分配給災區最需要的民眾。

外交部表示，在台灣目前有超過32萬名越南籍移工及新住民，台灣與越南不僅是好夥伴，更是親同手足。這次越南中部風災已造成114死、20人失蹤，在越南人民最需要協助的時刻，我國政府與人民與越南站在一起，期盼受創的家園儘速重建，傷者早日康復，同時希望未來台越雙方在減災、防災等領域持續強化雙方的交流與合作。

越南 外交部 災後

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