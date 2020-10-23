大巨蛋將完工 監委賴振昌、張菊芳昨巡查關切

監察委員賴振昌、張菊芳昨天巡察台北市，關切台北市施政、財政收支、社會安全網及大巨蛋工程復工後公共安全等議題，並聽取台北市長柯文哲及其市府團隊簡報，內容包括年度重要施政計畫、近5年財政收支（含固定資產變動、利息支出）、社會安全網近5年編列預算、預防措施及通報機制等。

賴振昌、張菊芳昨上午先拜會台北市議會，接著前往台北市政府聽取市政簡報；下午實地巡察台北大巨蛋工程情形。二位監委對於北市府在社會安全網預防措施及通報機制的努力表示肯定，也特別關注實際落實執行之情形，並就各項措施與通報機制是否落實稽查機制、潛在脆弱危機兒童及少年之通報、托嬰中心幼兒園是否依托嬰中心監視錄影設備等相關規定辦理、專責社服人員偏低及離職率偏高等情形，進行了解，並督請改善。

二位監委表示，根據市府簡報指出，北市近3年歲入、補助收入逐年降低，歳出卻逐年增加，恐有不足；且北市府2015年債務雖大幅減少，但該年債務付息支出為20億，到了隔年2016年，卻提升至24億，實為不合理現象，已責請北市府提出相關說明。

二位監委也在台北市副市長彭振聲等人陪同下，訪查台北大巨蛋，並就第三次變更設計程序及公共安全相關事項，提出詢問。二位監委表示。希望台北大巨蛋未來能作為台北市良好休憩空間，並請北市府務必維護市民公共安全。