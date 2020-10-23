蔡英文總統維安滴水不漏 連座車輪胎不容一根釘子！

蔡英文總統今天到台東參訪海端鄉布農族文化館，特勤維安工作可說滴水不漏，總統座車一抵達活動現場時，只見1名特勤人員蹲在車子旁，拿著手電筒非常仔細的檢查車子底盤，甚至連輪胎也得檢視一番，令一旁鄉親看了直呼「總統安全真的不能開玩笑，大開眼界了」。

一名特勤人員透露表示，總統座車絕對不能出任何差錯，所以車隊每次出勤，都會有專門負責車輛維護的人員隨行，只要車輛每到一個定點時，就會檢視車輛，其中，輪胎是重中之重，不能有失壓、漏氣、割損等情形，就連胎面也不能有釘子或其他尖銳物卡在上面。

「還以為在檢查底盤有無炸彈呢？」胡姓鄉民驚奇的說，總統座車停放好後，就看到維安人員蹲在車子旁拿著手電筒來回檢查，有時看車底盤，有時看輪胎，還會用手摸輪胎，問了才知道是在保護座車萬無一失，總統安全真的不能開玩笑，大開眼界了，特勤真的很辛苦。

另陳姓鄉民表示，自己以前當過部隊指揮官駕駛，部隊對於車輛安全要求一樣很嚴謹，更何況是總統座車，一定是更高規格的保護，若總統半路上車輛出狀況，都會造成維安問題。