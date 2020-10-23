正式插旗！民眾黨將成立台南總服務處 由蔡壁如負責

台灣民眾黨正式插旗台南，由立委蔡壁如負責雲嘉南選區服務，11月1日將在台南東區成立台南市總服務處，讓支持者在台南有凝聚據點，該舉也被地方視為民眾黨布局2022議員選戰及2024總統立委大選。

台南市東區崇道路一棟透天厝近日掛起台灣民眾黨「11月1日開幕茶會」的布條，造成地方議論。去年民眾黨組黨之際曾接觸無黨籍台南市議員許又仁，他這次也有收到民眾黨總服務處開幕茶會的邀請函。

據悉，民眾黨台南總服務區總幹事為護理師李思慧，畢業於嘉南藥理科技大學保健營養研究所碩士、長庚技術學院護理系，為民眾黨今年不分區立法委員提名名單排第19。

面對民眾黨積極拓展第三勢力版圖，台南有1席議員的時代力量由立委陳椒華擔任市黨部主委，在2022將以拿下5席議員為目標。

時力南市議員林易瑩說，根據此次政黨票狀況，台南有5個選區政黨票都超過議員當選門檻，包括安南區、北區和中西區、東區、安平區和南區、永康區都超過，黨目前在這5選區積極與可能人選接觸中，她也會持續服務市民，「有實力就禁得起考驗」。