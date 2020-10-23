與僑胞座談 江啟臣：中華民國存在是消弭台獨唯一出路

後天是台灣光復75周年紀念日，國民黨下午辦與僑胞有約活動，主席江啟臣也與歸國參加紀念活動僑胞座談。江致詞時向對岸喊話，文攻武嚇不會瘉合民族傷口，只會讓兩岸民心愈離愈遠；唯有中華民國持續存在，才是消弭台獨唯一出路。

江啟臣表示，中華民國是國民黨總理孫中山於1911年創建的亞洲第一個民主共和國，歷經軍閥割據、贏得兩次世界大戰，度過無數的全球政治與經濟風暴，至今109年屹立不搖，國民黨會持續為捍衛中華民國與守護民眾權益及健康奮戰。

江啟臣說，雖然現階段海峽兩岸處於不同的政治制度，但兩岸人民同樣在中華文化的土壤上成長，有共同的語言；兩岸比鄰而居，彼此禍福相依、休戚與共，沒有仇視、對抗理由。

江啟臣表示，從建立民國到對日抗戰的50年間，台灣人民雖然身處殖民統治的痛苦中，但從未缺席近代中華民族宏偉事業；台灣光復後結束殖民統治，也重回中華民國懷抱，這不但是絕大多數台灣人期盼，更是兩岸歷史無法斷鏈的臍帶。