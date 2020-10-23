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國民黨號召民眾上街「秋鬥」反萊豬 陳吉仲：尊重

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（中）。記者蔡晉宇／攝影
農委會主委陳吉仲（中）。記者蔡晉宇／攝影

國民黨將號召民眾上街參加反萊豬「秋鬥」。農委會主委陳吉仲今天在立法院受訪時表示，尊重任何活動，農委會會依照總統指示將養豬產業顧好，也會配合衛福部清楚做好標示，台灣豬標章預計下月就會開放申請。

民進黨立委賴品妤、沈發惠、林楚茵今在立法院舉辦美食推廣記者會，推廣貢寮九孔鮑，農委會主委陳吉仲也出席。陳吉仲指出，目前豬肉外銷比起去年同期創新高，且生鮮豬肉不只外銷，國內市場的價格也要維持穩定，農委會會配合衛生福利部把所有的清楚標示做好。陳說，只要標示清楚做好，給消費者多一個選擇，這是對所有消費者跟產業界負責的最重要工作。

至於養豬業者若跟著走上街頭，是否會持續溝通。陳吉仲表示，過去已經進行30多場的溝通、共有2500人參與，後續也會持續溝通。

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