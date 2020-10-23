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藍委成立瑞士國會友好聯誼會 盼深化台灣瑞士交流

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
國民黨立委張育美今天在立法院舉辦「中華民國與瑞士國會議員友好聯誼會」成立大會。記者徐偉真/攝影
國民黨立委張育美今天在立法院舉辦「中華民國與瑞士國會議員友好聯誼會」成立大會。記者徐偉真/攝影

國民黨立委張育美今天在立法院舉辦「中華民國與瑞士國會議員友好聯誼會」成立大會，張育美表示，台灣與瑞士彼此在經貿、觀光及文化等各領域上有值得交流的地方，所以希望藉由聯誼會的成立，透過國會議員的交往與牽線，持續推動與深化台灣與瑞士的交流。

聯誼會由張育美擔任會長，國民黨立委林思銘、鄭正鈐及洪孟楷擔任副會長；立法院秘書長林志嘉、外交部次長田中光、外交部歐洲司長姜森出席今天的成立大會。

張育美說，瑞士與我國一樣，都是缺乏天然資源，但是瑞士人憑藉民主與勤奮，創造出許多世界知名的產業，例如醫藥、精密機械、鐘錶、金融業及食品等，瑞士的觀光業每年吸引許多外國觀光客，他們細緻的觀光業，是台灣發展觀光業可以學習的地方。

張育美說，瑞士國會-台灣小組原訂今年4月訪問台灣，但因為疫情延期，若疫情在明年趨緩而順利成行，聯誼會將全力協助接待，等歐洲疫情趨緩後，聯誼會也將組團訪問瑞士，除深化台瑞國會交流外，並促進雙邊在經貿、觀光與文化上各項領域的交流。

田中光說，瑞士是小而美的精緻國家，和台灣有很多共同價值，透過國會外交，有很多政府做不到的地方，外交部未來將全力協助，讓國會外交進展順利。

我駐瑞士代表黃偉峰、瑞士國會友台小組共同主席Nicolas Walder及副主席Fabian Molina以預錄影片祝賀；黃偉峰說，台灣和瑞是在很多地方都值得互相學習，彼此有很多合作的地方，Walder說，瑞士和台灣在國會和人民方面加強關係都很重要。

瑞士 聯誼 疫情

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