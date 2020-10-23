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因國防部直接找總統增加後備員額氣炸？ 政院否認
國防部擬在2022年推動「提升後備戰力」專案，卻被網路媒體爆料直接找蔡英文總統尋求增加後備員額，讓行政院氣炸。行政院發言人丁怡銘則表示，相關內容純係臆測不實，文中所謂國安高層等談話更全為作者捏造。
近日加強後備軍力的討論沸沸揚揚，不過，上報昨刊出一篇題為「【越級呈報】國防部「鐵腕召訓」直通總統 政院氣炸喊打槍」的報導，今遭行政院否認。
丁怡銘說，稱有國防部「越級呈報」關於後備制度一事，相關內容純係臆測不實，文中所謂國安高層等談話更全為作者捏造，目前國防部的規劃包括成立「防衛後備動員署」，政院充分掌握相關規畫進度，包括軍、文職分離等等，未來僅就細節技術上微調，並無報導中之爭議。
丁怡銘說，高度遺憾該刊在未查證下逕為不實報導，要求速為更正，以免不實訊息誤導公論。
據了解，「防衛後備動員署」規劃案目前仍在執行細部規劃作業中，其餘後備組織調整各法案，先前在9月中下旬就呈報行政院審查。
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