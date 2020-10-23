快訊

美大選終辯民調結果出爐！拜登獲5成3支持又勝川普

賴品妤短時間內接髮變長髮 同僚好奇摸摸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因國防部直接找總統增加後備員額氣炸？ 政院否認

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導

國防部擬在2022年推動「提升後備戰力」專案，卻被網路媒體爆料直接找蔡英文總統尋求增加後備員額，讓行政院氣炸。行政院發言人丁怡銘則表示，相關內容純係臆測不實，文中所謂國安高層等談話更全為作者捏造。

近日加強後備軍力的討論沸沸揚揚，不過，上報昨刊出一篇題為「【越級呈報】國防部「鐵腕召訓」直通總統　政院氣炸喊打槍」的報導，今遭行政院否認。

丁怡銘說，稱有國防部「越級呈報」關於後備制度一事，相關內容純係臆測不實，文中所謂國安高層等談話更全為作者捏造，目前國防部的規劃包括成立「防衛後備動員署」，政院充分掌握相關規畫進度，包括軍、文職分離等等，未來僅就細節技術上微調，並無報導中之爭議。

丁怡銘說，高度遺憾該刊在未查證下逕為不實報導，要求速為更正，以免不實訊息誤導公論。

據了解，「防衛後備動員署」規劃案目前仍在執行細部規劃作業中，其餘後備組織調整各法案，先前在9月中下旬就呈報行政院審查。

行政院 國防部 丁怡銘

延伸閱讀

外媒稱美軍證實電偵機飛越台灣 國防部否認

總統若下動員令…嚴德發：第一作戰主力45萬人

如何強化後備戰力 國防部：擴大演習

桃市府與國防部合作活化閒置營區 八德育勤營區今動土

相關新聞

司法院預算增7.3億 和教召一樣硬的國民法官制是關鍵

立法院近期將審查中央政府總預算案司法院單位預算，司法院刑事廳編列3億3164萬元推動國民法官制度，宣導經費占了其中1億2...

被動式參選台北市長？ 陳時中：參選哪有被動式的

衛福部長陳時中因防疫有功，成為政壇紅人，也成為最常被點名代表民進黨參選台北市長的人選之一，陳時中今出席20202台灣全球...

影／反對黨提萊豬標章法案 遭綠營多數否決

立法院上午進行院會，針對時代力量黨團提出落實台灣豬肉標章與規定使用場所等法案，遭民進黨提出異議反對，而一旁的國民黨立委則...

因國防部直接找總統增加後備員額氣炸？ 政院否認

國防部擬在2022年推動「提升後備戰力」專案，卻被網路媒體爆料直接找蔡英文總統尋求增加後備員額，讓行政院氣炸。行政院發言...

賴品妤再變髮 同僚好奇研究

立法院上午進行院會，民進黨立委賴品妤出席議場，將短髪接成長髮的她，在院會中吸引不少同僚的目光，紛紛上前用手碰觸，研究這短...

影／角逐台北市長？陳時中：我不是選舉型政治人物

衛福部長陳時中出席「2020台灣全球健康論壇」，會後接受媒體採訪時表示，政治是大家參與的事情，自己比較不屬於選舉的政治人...

花敬群：盼透過大數據應用 社會有更好的理性對話

內政部次長花敬群今天表示，希望透過大數據應用，讓社會能用科學、數據來看事情，有更好的理性對話，而不是彼此各有說法、堅持立...

健保是否漲價？蔡英文：要問陳時中

蔡英文總統與衛福部長陳時中上午出席「2020台灣全球健康論壇 」，兩人進入會場前媒體提問健保是否要漲價？蔡英文立即回應要...

拿紓困補助再逼走勞工？立委批桃機環亞貴賓室資方惡質

時代力量立委邱顯智上午在立法院召開「交通部給人補助，公司請人走路，勞動部不給名單，蓋上黑布」記者會，偕同8名受害勞工，指...

汪洋：挾洋自重 台海必地動山搖

大陸昨天舉行擴大慶祝台灣光復七十五周年學術座談會，出席的大陸全國政協主席汪洋表示，大陸會「仁至義盡」努力做到兩岸和平統一...

國安法修法爭議／配合統戰擬罰 司院促明文定義

民進黨立委提案修改國安法，將間諜行為犯罪追訴權延長為終身，且不可為陸港澳進行配合統戰等政治目的的宣傳。國安局昨天表示，相...

藍紀念光復節 批綠淡化又抹紅

台灣今年光復七十五周年，國民黨昨天舉辦「中華民國在台灣的足跡」研討會，盼喚起台灣與中華民國關係連結記憶。國民黨主席江啟臣...

熱門新聞

罪犯是每個人的責任? 孫大千酸：選陳柏惟誰責任？

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

美軍重新駐台協防？ 卜睿哲：可能導致美中斷交

李鴻源：台灣人沒資格談缺水 蓋60座汙水回收廠可解決

新聞眼／軍購「偵打一體」 一張台對陸地圖看台灣戰力哪裡變強了？

影／嚴德發：女性志願役軍人 戰力強過軍事訓練役男

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。