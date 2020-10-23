被動式參選台北市長？ 陳時中：參選哪有被動式的

衛福部長陳時中因防疫有功，成為政壇紅人，也成為最常被點名代表民進黨參選台北市長的人選之一，陳時中今出席20202台灣全球論壇，會後又被問是否被問被動式參選北市長，聽完問題後，他笑著表示，沒有所謂被動式參選，參選哪裡有被動式的？

陳時中在今媒體聯訪時，有媒體提到，陳時中屢被點名參選台北市長，但目前綠營有其他人也傳出參選意願，如何志偉等人，陳時中說，政治是大家參與的事情，他比較不屬於一選舉型的政治人物，大家一直點名，但他相信這些都是未來的事情。

順著陳時中的答案，媒體又緊接著追問陳時中不是選舉型，是否意味是特別型，陳時中僅說，「我們這種是所謂政務型。」當被問到被動式參選可能性，他說沒這回事後，媒體又笑著舉例可能被人家填上名字，陳時中聽完笑著說，那也要自己有意願才行。

針對台北跨年停辦標準將境外移入算進一事，陳時中說，除非境外移入個案沒有掌管好或脫離，可能造成社區風險，但基本上，現在居家檢疫都做得很好，其他地方政府也擔心是否辦跨年活動，陳時中表示，尊重地方政府決定，目前國內疫情狀況不到需加嚴情況。

健保會今天將再次開會，其中是否漲保費備受關注，蔡英文總統與衛福部長陳時中上午出席「2020台灣全球健康論壇 」，兩人進入會場前媒體提問健保是否要漲價，蔡英文比了陳時中，陳時中在會後聯訪說，目前還在確定明年支出總額階段，之後才會在健保會談論收入面。

另外，陳時中昨赴大賣場看落實豬原料原產地標示，今又有電視台記者指出，國民黨提出在美國大選支持拜登，台灣人就可以不用吃美豬，此說法是否有可能，陳時中說，這是兩回事，台灣是在商務需求下開放美豬，訂定安全容許量，確保進口豬肉都符合安全標準。