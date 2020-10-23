花敬群：盼透過大數據應用 社會有更好的理性對話

內政部次長花敬群今天表示，希望透過大數據應用，讓社會能用科學、數據來看事情，有更好的理性對話，而不是彼此各有說法、堅持立場，消耗量能也撕裂社會，回歸事實，用大數據幫社會找方向，「我們在做跟菩薩一樣重要的事情」，也要用大數據找出需要幫助的人，並主動去幫助需要的人，創造資料最大應用效益。

內政部今天舉辦「內政大數據分析應用研討會」，花敬群、衛福部次長薛瑞元等人出席。

花敬群致詞時表示，內政部都有進行相關業務統計，有些統計其實很有趣，民眾看了會覺得「哇，原來台灣是這樣」，把相關資料逐步整理出來，讓社會能夠用科學、數據來看事情的習慣逐步養成，社會開始會有更好的理性對話、更溫馨，而不是各有說法、彼此有立場、堅持，最後就是鬼打架，台灣社會過去消耗太多量能、被撕裂太多，希望透過大數據分析應用，幫社會找更團結的平台。

花敬群說，希望內政部能成立專業大數據分析團隊，每天致力於大數據，把事情越挖越深並清楚展現給大家，不要有太多爭論，「因為吵架很傷身，還不如把吵架的力氣做數據分析」，未來內政部會在大數據分析有更大力道，讓大家看到專業資料和分析應用「在鬼打架的輿論市場可以佔有一席之地」。

花敬群表示，未來內政部將推動國家級內政大數據工作，包括國家級的「數據範圍」、「數據保障」及「數據應用」，將連結跨部會資料，於實體隔離環境下進行處理，並在資安無虞下鼓勵民間使用公開統計資料及模擬資料，共同用大數據找出需要幫助的人，並主動去幫助需要的人，創造資料最大應用效益。

花敬群表示，二年前內政部開始推動「內政大數據專案計畫」，開放豐富有價值的資料，供各界運用，以提升日常生活便利性，更提供政府決策參考，像這次疫情，政府運用移民署來台旅客資料，看出最近是否到過疫情嚴重國家，發揮主動示警防範功效，成功守住國內防線，讓台灣防疫成為世界典範，充分展現內政資料應用價值。