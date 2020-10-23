司法院預算增7.3億 和教召一樣硬的國民法官制是關鍵

立法院近期將審查中央政府總預算案司法院單位預算，司法院刑事廳編列3億3164萬元推動國民法官制度，宣導經費占了其中1億2千萬元，有立委擔憂這筆錢被拿去養網軍、濫銷政策。司法院表示，國民法官法2023年上路，被選中的民眾有參與審判的義務，為讓民眾了解、不害怕，因此才加強宣導，預算絕不是「帶風向」。

司法院明年度的預算為39億2千餘萬元，較今年度的31億8千餘萬元多了7億3千萬元；其中刑事廳共編4億7143萬元，除推動國民法官制度的經費除宣導外，也包括硬體設備費、房屋建築養護費等。

受議論的國民法官1.2億宣導經費，費用包括七大項目，其中電影、影音、遊戲（手遊、APP、桌遊、AR、VR、實境遊戲）、海報等「素材」預算為2千萬；各車站巨型廣告、通勤工具廣告也為2千萬；與網紅合作、直播節目與關鍵字的「網路」預算也是2千萬。這三項合計就占了半額、6千萬元。

另外，最大的一筆花費則是「電視」，將投入3900萬元，包含廣告託播、與電視台合作節目、拍影視、紀錄片等，對象除鎖定中、老年人，新聞部分則涵蓋全民。

其餘的花費分別為900萬的整合行銷策略（含打造國民法官識別系統）；500萬元下在廣播、Podcast，另外的700萬元則是用於平面廣告、宣導特定對象和大數據分析。

◎農委會甩不掉「1450」標籤 各機關怕扯上邊

行政院農業委員會去年的「108年度加強農業訊息因應對策計畫」開標1450萬元（1008萬元得標）找了4名小編加強因應農業訊息，國民黨立委質疑農委會挪用作網軍；主委陳吉仲表示標案公開透明，若有人指控農委會養網軍「絕對提告」。輿論上，民眾或避免明指農委會「養網軍」，但「1450」一詞卻被網友廣泛使用，成網軍的代名詞。

行政院各機關為了行銷政策，多半會經營臉書、社群，透過小編來宣導政策或形塑單位形象，向來被視為「被動」、「保守」的司法院，直至今年4月20日臉書才正式上線，常透過圖卡、小知識、直播來宣傳法普教育。「小編」和「網軍」是不同的概念，各政府機關都深怕被質疑有養網軍，甚至也怕因擁有一些友好的社群，遭外界解讀其他社群是「附隨組織」。

◎司法院沒養網軍 立委吳怡玎同意

時間拉回9月28日早上的立法院司法及法制委員會，司法院秘書長林輝煌至委員會報告年度立法計畫，當時國民黨立委吳怡玎問起了刑事廳編列了1億2千萬來做「宣導經費」一事，疑惑這筆錢比起整修空間設備的經費不算少。

吳怡玎認為若產品不好的話，再多的行銷費用也沒有用，指民眾對政府養網軍、濫用行銷經費等行為很不高興，如果連司法院都被質疑，「我覺得這真的是一個大的笑話」，但她隨即說「不過你們還沒開始做、我同意」。

吳怡玎提醒司法院要參考行政院院本部的網站，詳列每個案子是從哪個平台播送、內容為何、花了多少錢，這些都應清清楚楚讓大家知道。

司法院負責對外溝通的單位包括發言人室、司法行政廳「加強司法與社會對話推動小組」、推動國民法官政策的刑事廳和與立委溝通的公共關係處，其中宣導國民法官政策的業務未來將交由發言人室執行。

目前司法院有「小編」編制僅司法行政廳，為編制內的約聘人員，和所謂的「網軍」、也就是外包給其他公司來回網友留言者迥異。司行廳辦理法律教育的推廣宣導經費預算為2122萬元，主要對象為網媒、社群。

◎編1.2億國民法官宣導經費 預計上路後下降

日前國防部研議，可能將義務役等後備軍人選充年限，從8年延長為15年內，引發熱議，台北市議員徐巧芯指很多七年級生抱怨「為什麼不好的都是我……」。但和當兵、接受教召一樣，國民法官法規定「中華民國國民，有依本法規定擔任國民法官或備位國民法官，參與刑事審判之權利及義務。」，亦即國人當國民法官是義務，若不到場或拒絕宣誓，得處3萬元以下罰鍰。

司法院和金馬影展合作，20日舉辦「司法X金馬」影展開幕記者會，金鐘影帝游安順在上台致詞時，說希望有天能演國民法官，到法庭上「旁聽」，但隨後被導演楊力州糾正「國民法官是要下去審判的」。這個插曲也突顯一般國人對國民法官制的陌生。

楊力州曾參加過國民法官模擬法庭，當時模擬的案件是舊案改編後請國民法官審判，當時他判被告7年徒刑，但原來的判決刑度是2年，當下他覺得「我怎麼給人家判那麼重？」。

司法院發言人張永宏表示，國民法官新制2023年就要上路，影響層面甚廣，司法院必須告訴國人「國民法官是什麼？」，也要告訴國人「不要害怕」，因為這個制度是希望所有國人能幫忙司法。張舉例，如果今天有個老農夫被選任為國民法官，他或許不明瞭、以為是假的，或是因憂慮上法庭而不來，大家如此這般，這個制度就「死了」，失去原本的用意。

「國民法官是全民運動」張永宏認為既然制度要實行，就不能淪為「只有沒工作的人才來」的狀況，這非多元的司法所樂見，國民法官制需要廣納各界的意見，因此下年度才會編列1.2億元的宣導預算。

張永宏指出，日本2004年制定了裁判員法，從2005年開始大幅編預算用來宣傳該制，通勤電車也常見裁判員制度的廣告，目的就是讓國人知曉；當制度正式上路，相關宣傳預算也就降下來，台灣也應是如此。因司法院主責法規，相較行政院各機關，司法院不若有其他單位可幫忙，行銷要有媒材、走通路，都需要經費，這筆預算絕非是挪來「養網軍、帶風向」，而且也會符合政府採購相關規定，可禁得起考驗。

張說，宣導預算會有一部分外包行銷。他舉日本為例，指裁判員制度2009年正式上路，上路前光是最高裁判所每年的宣導經費就達16億日幣，台灣只有「2年」的準備期，國民法官是否成功不僅僅是總統、司法院長的使命，也是台灣司法究竟會往上走還是變更差的關鍵點，不能失敗。

◎從「法官不語」蛻成解釋司法：最正統

以往「法官不語」，心證應在判決書中表露，但也因這個法諺，在資訊快速流通的年代，一些矚目判決往往因民眾對法律的不了解而產生誤解、甚或批評，司法吃了不少「沒有公信力」的苦頭。為了扭轉劣勢，司法院除了成立臉書外，7月也成立了發言人室，此舉被外界質疑是「搶話語權」，但司法院認為「正確傳達司法的聲音」才最重要。

司法院發言人張永宏原是台灣高等法院法官，2017年司改國是會議期間，他主張讓民眾參與審判，指民眾也可藉此機會了解被告若無法定罪，可能是因證據不夠充分或法律規範不足。張永宏和發言人室簡任機要秘書唐玉盈是司法院長許宗力分別從常在法律事務所、萬國法律事務所邀請出任，被期許扮演與媒體互動、對外宣導重任。

司法院表示，以往「法官不語」卻讓其他團體掌握話語權，若形容司法院是要「搶話語權」不啻是對抗式的講法，司法院主動發聲應該最「正統」。不過司法院發言人室不會對個案裁判發表意見，一來防止踩到「干預審判」紅線，二來也避免出現上訴審見解與下級審不同的窘境。

但許宗力從律師界「找人」，法官內部也有反彈聲浪，質疑為什麼非得從律師中找人當司法院發言人、任機要？ 司法院今年7月新設發言人室，由台灣高等法院前法官、律師張永宏接下重擔，院長許宗力盼發言人室除正確傳遞司法訊息，也要能即時回應重大輿情。記者王宏舜／攝影 金鐘影帝游安順（左圖）20日在「司法X金馬」影展記者會致詞時，笑說希望有天能演國民法官，到法庭上「旁聽」，但被隨後上台的導演楊力州糾正，楊說「國民法官是要下去審判的」