美軍重新駐台協防？ 卜睿哲：可能導致美中斷交

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲。圖／聯合報系資料照片
美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲。圖／聯合報系資料照片

因應兩岸緊張情勢升高，美台國防合作是否可能出現美國駐軍台灣，美國在台協會（AIT）前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心資深研究員卜睿哲（Richard Bush）表示，重新在台駐軍將破壞美中1970年代關係正常化所設定的條件，他猜想這會給北京莫大壓力，可能會要求中止或取消與美國的外交關係。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）22日舉行研討會，討論美台關係；有聽眾問到，美軍駐紮台灣的可能性；在1950年代韓戰期間，美國曾派軍隊駐紮台灣，直到1979年美中建交為止，期間美國和台灣曾簽署共同防禦條約，也在美中關係正常化不久後廢止。

如今隨著中國大陸軍隊現代化與增大對台的軍事壓力，美國該如何協助台灣抵禦侵略，成了關鍵議題。

卜睿哲說，首先，台灣軍隊要能在衝突發生時，堅持幾周或幾個月，美軍才能全面抵達，這對台灣軍隊來說並不容易；若美國決定派兵協助台灣，可能會導致台灣認為「任務結束，美國會保護台灣，進而不考慮投資防衛或提高後備能量。」

其次，卜睿哲表示，在1970年代美中關係正常化的談判中，其中一項原則就是美軍全面撤出武裝力量和軍事設施；若重新駐軍，他猜想會給北京莫大壓力，認定美國破壞雙方建交的基本原則，北京可能要求中止或取消與美國的外交關係。

CSIS亞洲事務資深副會長的葛林（Michael Green）表示，看不出在台灣設置美國的軍事基地，能帶來多少用處，中國大陸對台的威脅大多是在灰色地帶，而非直接攻擊。

葛林說，應對灰色地帶的行動，最好的方式不是軍事，而是經貿和外交手段。

葛林表示，若北京對台灣採取灰色地帶行動，美國選擇在台灣駐軍，則將得不到其他盟友支持，實際上幫助不大，反而可能傷害美國，這不是現在應該討論的議題。

另外，有聽眾詢問如何看待國民黨在立法院提出美國與中華民國恢復邦交，及美國幫助台灣對抗中國侵略等決議案。

卜睿哲表示，目前國民黨面臨艱鉅挑戰，除了黨內分歧，還包括在中國大陸與台灣民眾之間求取平衡，他不排除國民黨可以做到這件事情的可能性。

卜睿哲說，2000年民進黨候選人陳水扁當選總統，他當時也認為國民黨有足夠韌性存活；他說，國民黨面臨巨大挑戰，但黨內仍有人才，且台灣民眾遲早會厭倦執政黨，想要有其他選擇，他認為國民黨仍有機會。

國民黨 卜睿哲 北京

延伸閱讀

她在美國訂「三媽臭臭鍋」噴4500元 網一看外送費更傻眼！

林為洲挺拜登江啟臣不評論 民進黨：選擇押寶了嗎？

美國砸10億美元 要巴西電信業棄用華為、中興

美智庫報告：建議G7聯合聲明挺台參與WHA

相關新聞

美軍重新駐台協防？ 卜睿哲：可能導致美中斷交

因應兩岸緊張情勢升高，美台國防合作是否可能出現美國駐軍台灣，美國在台協會（AIT）前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心...

美批准售台3項武器 「後續還有」自走砲等軍售案

美國國務院廿一日批准售台三項武器並通知國會，包括增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、遠程精準火力打擊系統（HIMARS...

總統若下動員令…嚴德發：第一作戰主力45萬人

國防部昨在立法院提出「提升後備戰力」專案報告，對於台灣制空制海反登陸的主力部隊，國防部長嚴德發表示，新制後備教召民國一一...

【總編開箱】混亂的戰備思維 是為了要預算還是真防衛？

兵者，不祥之器，非不得已而用之。因為兩岸關係跌到谷底，台海兵凶戰危，共機擾我空域無日無之，朝野面對戰爭可能來臨的心情越來越沉重，國防部昨天在立法院提出「提升後備戰力」報告，國防部長嚴德發說，只要總統動員令一聲令下，廿六萬後備軍人就返營報到，加上十八萬五千名現役軍人，台灣防衛作戰第一時間的總兵力是四十五萬大軍。

【募兵支票之謎／下】徵兵制回不去！ 關鍵在沒人願意得罪年輕選票

募兵制到底成效如何？民眾有沒有信心？國防部一再掛保證，強調部隊編現比90%的目標，今年底就可以達成。不過日前國民黨台北市議員徐巧芯在政論節目「94要客訴」表示，應該改回徵兵，甚至該像以色列一般，女性也要服兵役，「我也願意」。民進黨桃園市議員王浩宇立刻表示「我沒有要喔」，引發網路一片譏諷，嘲笑他只敢喊台獨，不願為台灣而戰。

美新通過三項對台軍售 陸三部門連批反對

美國最新通過三項對台軍售計畫，大陸外交部、國防部、國台辦三部門昨天接連發表反對談話。大陸國防部發言人譚克非說，如果美方無...

立榮軍包機被迫返航 港媒：共軍當天飛彈演習

從高雄飛東沙島的立榮軍包機十五日被迫返航，香港南華早報昨引述接近共軍的北京消息人士透露，十五日上午，立榮軍包機飛往東沙島...

共軍無人機 首闖我西南空域

國防部長嚴德發、副參謀總長丘樹華等高階將領昨天在立法院陸續證實，昨上午有一架中共的無人機入侵台灣西南防空識別區，國軍都有...

新聞眼／軍購「偵打一體」 攪動兩岸情勢

美方昨宣布售我三項軍備中，最受矚目的是兩種空地陸攻飛彈，射程達到兩百七十到三百公里，能從本島直接攻擊大陸東南沿岸，屬於攻...

嚴德發否決延長義務役「戰力將下墜」

國防部昨天提出「提升後備戰力」專案報告，內容提及未來將評估四個月的軍事訓練役是否延長，國防部長嚴德發表示，募兵制年底將可...

【即時短評】美售攻陸飛彈 軍規GPS讓攻擊精準度升級

美方宣布售我三項軍備中，最受矚目的是兩種空地攻陸飛彈，射程達到270到300公里，能從本島直接攻擊大陸東南沿岸，屬於攻勢...

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

美國國防安全合作局（DSCA）21日表示，國務院批准售台三項武器。有專家表示，此次軍售項目，是美國首度對台灣釋出可於共軍...

熱門新聞

嚴德發：若總統下動員令 第一時間作戰主力45萬人

影／荒謬！ 斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

罪犯是每個人的責任? 孫大千酸：選陳柏惟誰責任？

美售3項軍備 專家：這項附帶出售最令台灣人感到亢奮

入境72小時免檢疫 傳日本將讓台、中、韓等超短期居留

李鴻源：台灣人沒資格談缺水 蓋60座汙水回收廠可解決

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。