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中梵主教任命協議續簽兩年 外交部：不涉外交及政治

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

梵蒂岡決定與中國大陸就中梵主教任命臨時性協議續簽兩年，外交部今天表示，根據我方掌握的資訊，梵中雙方並未就主教任命協議重新簽約，而是就原協議延長兩年達成默契，並仍維持該臨時協議的實驗性質，以利觀察後續效應。

外交部表示，梵蒂岡曾多次對外公開表示，「梵中主教任命臨時協議」在處理教務議題，不會觸及外交或政治事務，我方高度重視教廷這項莊嚴承諾，也就此案與教廷密切聯繫，表達我方立場。

外交部表示，我國政府對「梵中主教任命臨時協議」的立場沒有改變，作為充分尊重宗教自由的國家，台灣希望該協議有助改善中國大陸日益嚴重的宗教自由問題。

外交部表示，近來中國政府迫害教會的手段變本加厲，中國大陸的宗教自由及人權狀況持續惡化，不願被中共控制的天主教徒遭遇更多壓迫；許多主教被強制加入中共控制的愛國會，所謂宗教「中國化」變成「國家化」甚或「中共化」，在黨領導一切的情況下，中國教友信仰的良心面臨嚴重威脅。

外交部表示，根據天主教法典，全球各地天主教會的主教都必須由教宗任命，教廷不得讓予國家政權任何選舉、任命、推薦或指定主教的權利及特許。事實上，維護教宗的主教任命權，就是維護宗教自由，因為教會的獨立性與普世性，不容受到任何政府壓力、政黨或團體脅迫的影響。

外交部表示，將密切觀察相關情勢發展，並持續推動與教廷及天主教會的合作，共同捍衛宗教自由的核心價值，對因信仰而受迫害的弱勢提供協助，持續深化我國與梵蒂岡基於共同理念的長久邦誼。

外交部 梵蒂岡

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