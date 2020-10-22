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台鐵爆弊案！2官員涉浮報標案讓廠商多賺500萬

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【重磅快評】台鐵斷軌44公分很嚇人 真空28分鐘更嚇人

聯合報 / 主筆室
交通部長林佳龍（左）指台鐵這次鋼軌斷裂涉及疏失包含鋼軌巡檢、事件通報和安全管理，台鐵局長張政源（右）要負起督導責任。記者林伯東／攝影
交通部長林佳龍（左）指台鐵這次鋼軌斷裂涉及疏失包含鋼軌巡檢、事件通報和安全管理，台鐵局長張政源（右）要負起督導責任。記者林伯東／攝影

福無雙至、禍不單行！台鐵普悠瑪報告才出爐，昨天又被爆出今年5月台中成功站南側斷軌，台鐵未依SOP通報，44公分報成3公分，還讓莒光號、普悠瑪列車通過斷軌處，交通部長林佳龍竟事過五月後才獲悉；如果林佳龍因台鐵局長張政源放他鴿子就震怒而記他申誡，鬧出這種國際級大烏龍，林佳龍當做如何處置？愛發飆的蘇貞昌怎麼又變得靜悄悄？  

運安會指出，事發時台鐵原來只通報斷軌3公分，但運安會人員翌日前往調查才發現是44公分，真是被嚇到了；其實國人更驚嚇的是台鐵局長張政源口述的「還原現場」，說列車司機員通過斷軌處發現異常，就有跟車站講，車站派人去看，回報「目測30公分」，接到電話的人聽成「3到4公分」，是內部誤報。張政源又說，因為是用無線電通報，同仁可能沒聽很清楚。

如果張政源說的是事實，揭發的是台鐵通報流程及作法出了大問題，根本毫無嚴謹可言，甚至還不如鄉鎮公所馬路坑洞通報，台鐵除了無線電或電話通報、目測，難道沒有其他工具、方法 輔助以提高精確度？現在手機普及，難道不能拍照上傳？不必文字紀錄？火車乘客的安全竟要要靠台鐵值班人員的聽力好不好或口齒清晰與否來決定？這是何等荒謬。

然而，更嚇人的是，除了台鐵沒有及時抽換鋼軌的體制問題之外，當司機員發現行車異常後，台鐵後續的處理也是同樣鬆散；張政源說事發後就封鎖該區，但當天晚間司機員通報後，實際上是出現了長達28分鐘的真空狀態，這28分鐘裡，台鐵幾乎沒有任何立即或緊急處置，甚至連一聲警告也沒有，就讓兩列車司機員在毫無預警情況下，滿載著乘客高速通過斷軌處，事後想來，真的是天佑乘客，天佑台鐵。

張政源說，鋼軌斷裂沒辦法完全避免，檢查不是一次性，每天都有檢查；話雖如此，但這28分鐘究竟發生什麼事？台鐵應該要說清楚，即使是「3到4公分」的斷軌，也不該如此輕忽，何況是44公分，就算是當時目測30公分，也應該算是「代誌大條」，不是嗎？還是說「3到4公分」、「目測30公分」，都已是家常便飯，沒什麼好大驚小怪？如果台鐵慣性如此，主其事者毫無作為，恐怕全民都要震怒了。

台鐵 張政源

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