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林為洲挺拜登江啟臣不評論 民進黨：選擇押寶了嗎？

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
圖為民進黨發言人謝佩芬。 聯合報系資料照片／記者張世杰攝影
圖為民進黨發言人謝佩芬。 聯合報系資料照片／記者張世杰攝影

針對國民黨立法院黨團總召林為洲表態支持美國民主黨總統候選人拜登，國民黨主席江啟臣卻說國民黨不會發表關於美國選舉的評論。民進黨表示，請問國民黨的對美立場整合好了嗎？國民黨現在是已經選擇押寶了嗎？呼籲國民黨不要一直想要消費台美關係，謀求政治利益。

民進黨發言人謝佩芬說，江啟臣和林為洲一位是黨主席，一位是黨團總召，兩位發言前後矛盾，請問國民黨的對美立場整合好了嗎？國民黨現在是已經選擇押寶了嗎？林為洲不斷地幫江啟臣放風向球，國民黨不累嗎？呼籲國民黨對於外交事務，應該更尊重專業人士意見，不要一直想要消費台美關係，謀求政治利益。

謝佩芬說，民進黨作為一個民主國家的執政黨，向來懂得尊重各民主國家的選舉制度，嚴守外交分際，不任意評論他國選情。反觀林為洲為特定候選人喊「凍算」，對於台美貿易發展情形的狀況外發言，更有逾越外交分際的嫌疑，貽笑國際。國民黨內部對於涉外工作的陌生，令人詫異。

謝佩芬說，江啟臣曾經是國際關係教授，不可能不知道在其他國家的國內民主選舉中表態支持特定候選人，是干預他國的內政，在外交上非常不恰當，且會對台美關係製造完全不必要的風險，難道林為洲是在幫江主席測風向嗎？

謝佩芬表示，台美理念相近，民進黨相信，不論美國總統選舉的結果為何，台灣與美國間都會繼續朝共同的理念合作邁進。

川普 拜登 林為洲 江啟臣 謝佩芬

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