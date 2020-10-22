議員喊成立雙北捷運公司 柯文哲：捷運工程才是大問題

雙北捷運多次針鋒相對，新北議員李坤城提出台北市和新北市兩個地方其實是共同生活圈，應該打掉現有兩家捷運公司，成立「雙北捷運公司」，台北市長柯文哲今（22日）表示，以前和林全院長有討論過，不過，捷運工程才是大問題。

針對雙北捷運是否合併成一間公司，新北市長侯友宜認為這問題應由交通部協調。柯文哲出席台北市政府維護公共安全督導會報則是說，「以前我跟林全院長第一次會面就討論過這個問題了，這個不只是捷運公司，還有捷運工程局這才是大問題。」

媒體追問，中正橋改建工程1工人墜溪失蹤事件，是否有後續處理，幫助家屬協商賠償？柯文哲表示，會處理。

另外，雙北攜手成功爭取到2025世界壯年運動會申辦權，媒體詢問，與新北市長侯友宜是否合作愉快，柯文哲說，「很好啊！」