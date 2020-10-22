議員喊成立「雙北捷運公司」 林佳龍：全台僅需一家總公司

新北市議員李坤城認為雙北多次為捷運針鋒相對，但這兩個地方其實是共同生活圈，應該打掉現有兩家捷運公司，成立「雙北捷運公司」，新北市長侯友宜認為這問題應由交通部協調；交通部長林佳龍下午回應，雙北市長都希望交通部提供一個平台整合雙北捷運運作，他會努力促成，另外，台灣捷運規模越來越大，或許只需要一家總公司，再以北、中、南分公司或其它方式來分開營運也是不錯的想法。

李坤城今日上午在新北市議會總質詢時表示，雙北近期多次因環狀線、汐東線、樹林線（萬大線二期）針鋒相對，且就算新北在台北捷運公司增加更多席次，還是比不過台北市，不如整個打掉重練，成立「雙北捷運公司」，侯友宜認為這件事應該要由交通部出面協調。

林佳龍回應，台灣軌道的建設與地方政府發展密切相關，是由地方政府來提案興建，當然隨著規模的擴大，也需要加以整合，現在柯文哲、侯友宜都提出相關意見，交通部會參考各方意見，加強溝通，希望能在未來促成一個各方都能接受的方案。

林佳龍還提到，在營運部分，台灣未來可能只需要一家總公司，再另外設置分公司來經營，至於分公司是要用北、中、南或其它方式來運作，都還可以再討論，最後還是會聽取各方意見後再做整合。