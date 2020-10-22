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中日和約提「台灣歸屬」 張雅屏：放棄代表中國 就放棄發言權
台灣光復節前夕，國民黨前副秘書長張雅屏今天在臉書貼文表示，台灣光復節近年在民進黨政府「去中國化」的執政方針影響之下被刻意淡化，甚至傳出中國官方有意規劃慶祝台灣光復奪走話語權，加上在週休二日政策實施後，台灣光復節被修正為只紀念不放假的節日，讓民眾對此節日越來越陌生。
張雅屏說，對於台灣、澎湖和朝鮮半島來說都是象徵著日據時代的結束，然而，雖然都是光復節，但相較朝鮮半島兩國的光復節是在8月15日，卻只有台灣光復節是10月25日，因此他特別在推出的「Fun程式」頻道的影片中詳細說明兩者日期不同的原因，韓國光復節和朝鮮祖國光復節定在8月15日，因為這一天是為了紀念1945年8月15日第二次世界大戰對日戰爭勝利紀念日，台灣光復節是紀念1945年10月25日，台灣地區的受降典禮。
張雅屏表示，民眾對於台灣光復節越來越陌生的原因，來自因應周休二日政策實施，於2000年12月修正台灣光復節，改為只紀念不放假的節日，也希望透過有趣的影片內容，讓民眾可以更了解台灣光復節的自由民主重大歷史意義。
張雅屏表示，國民黨辦光復節慶祝活動，邀請中華民國總統未果，民進黨政府以台灣回歸中華民國為由，痛批大陸慶祝台灣光復節。
張雅屏說，小綠綠們知道在中日和約以及所有相關提到台灣歸屬的文件中，都提及台灣是交給代表「中國」的中華民國，若不想代表中國，那就抱歉啦，誰願意代表中國，誰才有發言權。
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