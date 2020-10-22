教宗首度表態「挺同性民事結合」 陳建仁：天主教會政策改變

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）首度針對同性戀者的權利表態，他在21日上映的紀錄片《Francesco》中說，同性戀者應受「民事結合」法保護。前副總統陳建仁在臉書表示，這項最新的宣示，代表天主教會政策的大幅改變，距離「同性婚姻合法化」只有一步之遙。

作為虔誠的天主教徒，陳建仁先前在同婚立法也著力甚深。陳建仁說，台灣是第一個同婚合法化的亞洲國家，希望台灣持續成為亞洲捍衛人權的燈塔，讓自由、民主與人權的普世價值，能在亞洲不斷地擴展。

陳建仁表示，天主教會對於同性戀議題，傳統上採取保守的立場。2013年3月教宗方濟各上任之後，逐步轉向開放與包容。10月21日在「羅馬電影節」首映的《方濟各》記錄片當中，教宗對LGBT（女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別者）的議題表示：「我們必須建立民事結合的法律體系，讓他們受到法律的保障。」他更強調：「同性戀者有權利成為家庭的成員，他們是天主的孩子。不應該有人因而被拋棄、蒙受苦難。」

對於方濟各的說法，陳建仁指出，這項最新的宣示，代表天主教會政策的大幅改變，距離「同性婚姻合法化」只有一步之遙。「民事結合」是類似婚姻的法律安排，締結者享有絕大部分（甚至全部）婚姻配偶的權利，可說是「有其實而無其名的婚姻」，許多國家在同性婚姻合法化之前，都先推行民事結合。

陳建仁表示，目前，台灣和全球30多個國家已經同婚合法化，20多個國家（包括義大利）也准許同性伴侶民事結合。台灣是第一個同婚合法化的亞洲國家，希望台灣持續成為亞洲捍衛人權的燈塔，讓自由、民主與人權的普世價值，能在亞洲不斷地擴展。