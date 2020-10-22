【即時短評】台灣的民主自由與川普同步 只剩反中?

最近有跨國民調顯示，台灣是唯一支持川普高於支持拜登的國家，雖然台灣民眾也知道，川普對整個世界的負面影響大於正面影響。根據各方分析來看，這樣的結果肇因於川普的反中政策，但這也顯示一項警訊，台灣人心中的民主自由，只剩反中。

北京政權對民主的侵害，香港人的體認，不會小於台灣人；北京政權對世界擴張的意圖，其他亞太國家民眾的戒心，不至於比台灣人不敏銳。只不過在同一份民調中顯示，香港人支持拜登仍多了6個百分點，更別說菲律賓、新加坡、馬來西亞、澳洲、印尼與泰國，這些亞太國家民眾對拜登的支持，都遠高過支持川普至少20個百分點。

台灣會與其他亞太國家出現落差，最主要原因就在於民進黨長期將台灣的民主自由與反中畫上等號，扭曲了台灣對民主自由的價值。蔡英文在去年選前就曾說，中國最怕三件事情，第一，是台灣人團結；第二，是台灣的民主自由；第三，就是台灣強大。然後「國安」二字，就變成蔡政府限制言論自由與人權歧視冠冕堂皇的理由。

對照川普在美國的種種反民主作為，就更能看出民進黨如何用相同模式制約台灣民眾。川普可以把對手陣營比為「共產黨」，稱批評他的媒體都寫假新聞，希望能對社群媒體進行監管，更歧視外來移民，打壓中國留學生，種種作為，與民進黨扣對手紅帽子，打壓不同立場新聞台，用社違法製造網路寒蟬效應，歧視陸生、「小明」，製造仇視，手法如出一轍，藉口都是為了民主，要反制阿共的陰謀。

在這樣的氛圍下，只要反中鞏固民進黨政權，就代表了捍衛民主自由。稱讚大陸防疫作為，是拍對岸馬屁；質疑三倍券造假，是特定政黨、紅媒在危害社會秩序；提醒兩岸首戰即終戰的殘酷，就被戴上唱和對岸的帽子。長此以往，台灣的民主自由，將因民進黨而重新定義，與川普一起，「獨步」全球。