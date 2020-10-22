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龐培歐主動談斐濟衝突並譴責 外交部：感謝給台灣溫暖
我駐斐濟代表處舉辦國慶酒會時，發生了中國大陸外交人員硬闖而引發的肢體衝突事件，美國國務卿龐培歐21日主動提及此事；外交部今天表示，由衷感謝龐培歐給予台灣友誼和溫暖。
龐培歐21日在國務院記者會主動提到斐濟代表處的肢體衝突，表示「我們祝福台灣的友人健康安全地康復」；龐培歐並指中共外交官行為不當已非首次。
外交部表示，由衷感謝龐培歐給予台灣友誼與溫暖，台美共享自由、民主、人權等核心價值；外交部將與美國等理念相近國家合作加強台美各層面的交流與合作，進一步深化台美緊密夥伴關係。
外交部長吳釗燮在外交部推特上表示，謝謝龐培歐的友誼，台灣已經準備好和理念相近國家合作，相互支持給我們扮演世界良善力量需要的勇氣。
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