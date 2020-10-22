不只軍售 蘇貞昌：台美供應鏈合作優先推動4大策略領域

行政院長蘇貞昌今表示，台美供應鏈合作，可以從最具互補性、最有利的部分優先推動、在經濟部報告中提出的四大面向，包括「半導體、通訊、AI等尖端科技產業」、「綠能及創新產業」、「健康戰備產業」，以及「開發全球市場」。

經濟部今赴行政院報告「全球供應鏈重整下的台美夥伴關係」，蘇貞昌會中指出，深化台美經濟合作，共同推動供應鏈重整，是現階段政府最重要施政項目之一，也是整個行政團隊必須全力以赴的重點工作。

蘇貞昌說，台美供應鏈合作，可以從最具互補性、最有利的部分優先推動、在經濟部報告中提出的四大面向，包括「半導體、通訊、AI等尖端科技產業」、「綠能及創新產業」、「健康戰備產業」，以及「開發全球市場」，是現階段最具潛力、也可預期有龐大效益和長期願景的策略性合作領域。台美之間可以透過貿易或對彼此的投資，建立戰略夥伴關係，來追求雙方各自希望達成的目標。

蘇貞昌表示，在開發全球市場上，「台灣製造」和美國品牌及技術的合體，可以打造一個世界性的行銷網絡，共同進軍及布局印太地區，形塑出全新的供應鏈和龐大的新商機，若能落實這四大策略性領域的合作，產業專家估計，至少可以為美國創造以千億美元計算的附加價值，以及數十萬乃至百萬人以上的工作機會，向製造業重返美國的目標邁進一大歩，而台灣也可以從台美合作中進一步鞏固在全球供應鏈的關鍵地位。

經濟部次長陳正祺會後指出，「半導體、通訊、AI等尖端科技產業」部分，台美不是只有在製造業方面，像是Google、亞馬遜等都在台灣設立研發中心，可看出雙方合作已經進入數位轉型合作；「健康戰備產業」部分，美國製藥、研發非常強，但是需要台灣在醫材的製造能量與靈活性與深厚基礎。