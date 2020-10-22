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吳釗燮接受印媒專訪：台灣會小心處理兩岸情勢

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪，他在專訪中說明台印雙邊合作。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪，他在專訪中說明台印雙邊合作。圖/外交部提供

外交部表示，外交部長吳釗燮昨天下午接受印度「寰宇一家」（WION）電視台專訪，吳釗燮在專訪中表示，台灣會小心處理面對的兩岸情勢，避免中國大陸在面對美中貿易衝突、疫情及天災等困境造成內部統治危機時，對外拿台灣作為「替罪羔羊」。

外交部表示，吳釗燮21日下午接受寰宇一家電視台Straight Talk節目主持人Palki Sharma視訊專訪。「寰宇一家」是印度前10大媒體Zee News集團旗下全英語國際新聞頻道，播映範圍包含全印度與美加、東南亞、南亞、澳洲、中東及非洲等80餘國；收視率及網路點擊率逾2億2千萬。

吳釗燮表示，我國駐斐濟代表處國慶酒會遭中方人員鬧場已經引起台灣人民對中國的厭惡，我方已循正式管道表達嚴正的立場，吳釗燮並呼籲國際社會珍視台灣在第一線守護的民主價值，並闡述中國軍事威脅與極權主義擴張、世界衛生組織（WHO）輕忽台灣對新冠肺炎的警示及台印雙邊各項合作關係等議題。

吳釗燮表示，印度與中國大陸有邊境紛爭，在東海與南海也有軍事擴張作為，解放軍近期也增加軍機擾台的次數，在威權主義對外擴張時，台灣位處最前線，因此台灣希望與印度等理念相近國家合作，也提到希望印度能支持台灣參與世界衛生組織。

吳釗燮表示，「新南向政策」使台印雙邊有機會深化醫療、科技、農業、教育及經貿合作，2018年雙方簽署「台印度雙邊投資協定」後，台商在印投資已超過23億美元，創造6萬5千個工作機會，相信台印兩國未來可以深化經貿投資與高科技產業供應鏈的合作，這符合兩國的經貿利益。

外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪，他在專訪中提到中國大陸軍事威脅與極權主義擴張。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪，他在專訪中提到中國大陸軍事威脅與極權主義擴張。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪。圖/外交部提供
外交部長吳釗燮接受印度媒體專訪。圖/外交部提供

吳釗燮 印度 外交部

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