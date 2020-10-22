罪犯是每個人的責任? 孫大千酸：選陳柏惟誰責任？

台灣基進黨立委陳柏惟近日受訪時表示，「罪犯是每個人的責任」，引發爭議。國民黨前立委孫大千上午在臉書揶揄，若他是基進黨黨員，可能會羞愧到想一頭撞死，陳這樣的貨色怎麼當選立委？

孫大千表示，看完陳柏惟如此荒唐可笑的奇妙主張，匪夷所思的論點，他只有一個問題：「把這樣兩光的貨色推上立法委員的寶座，究竟是誰的責任？」

孫大千舉例，3Q委員稱「不只是精神疾病患者，甚至是罪犯，都是我們每一個人的責任。」但為什麼我們每一個人還要為罪犯負起責任？平凡無辜的善良百姓要為罪犯負起責任，這樣說的通？，

陳柏惟認為，「我們現在的社會氛圍，只會把罪犯丟給政府。」孫大千認為，這不是廢話嗎？若不是由政府來處理犯罪問題，保障人民人身安全，要政府幹什麼？罪犯不丟給政府，難道丟給基進黨？

孫大千說，陳柏惟主張「國家從來沒有教過你殺人，只有之前國民黨政府殺過人。」這段話完全是一個被仇恨蒙蔽理智的草包，不管大小事都要把國民黨拖進來打一頓；難道在3Q委員有限的腦容量當中，除了國民黨以外，就沒什麼好罵的嗎？

至於陳柏惟說「當人民覺得，這是政府的責任，不是我的責任的時候，本身就已經跟民主制度脫節了。」孫大千也質疑，所以政府沒有責任，一切都是人民的責任？倘若如此，要政府來幹什麼？要立委來做什麼？