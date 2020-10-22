快訊

用路人注意！新北中和家樂福旁瓦斯外洩 封閉4路口找洩漏點

有人要以5千萬元包養 黃捷：女性不是可以喊價的商品

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罪犯是每個人的責任? 孫大千酸：選陳柏惟誰責任？

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台灣基進黨立委陳柏惟近日受訪談到思覺失調犯罪人畜筏問題時，表示國家從沒教過殺人，「只有之前國民黨政府殺過人」。國民黨前立委孫大千上午在臉書揶揄，若他是基進黨黨員，可能會羞愧到想一頭撞死，陳這樣的貨色怎麼當選立委？圖／截自孫大千臉書
台灣基進黨立委陳柏惟近日受訪談到思覺失調犯罪人畜筏問題時，表示國家從沒教過殺人，「只有之前國民黨政府殺過人」。國民黨前立委孫大千上午在臉書揶揄，若他是基進黨黨員，可能會羞愧到想一頭撞死，陳這樣的貨色怎麼當選立委？圖／截自孫大千臉書

台灣基進黨立委陳柏惟近日受訪時表示，「罪犯是每個人的責任」，引發爭議。國民黨前立委孫大千上午在臉書揶揄，若他是基進黨黨員，可能會羞愧到想一頭撞死，陳這樣的貨色怎麼當選立委？

孫大千表示，看完陳柏惟如此荒唐可笑的奇妙主張，匪夷所思的論點，他只有一個問題：「把這樣兩光的貨色推上立法委員的寶座，究竟是誰的責任？」

孫大千舉例，3Q委員稱「不只是精神疾病患者，甚至是罪犯，都是我們每一個人的責任。」但為什麼我們每一個人還要為罪犯負起責任？平凡無辜的善良百姓要為罪犯負起責任，這樣說的通？，

陳柏惟認為，「我們現在的社會氛圍，只會把罪犯丟給政府。」孫大千認為，這不是廢話嗎？若不是由政府來處理犯罪問題，保障人民人身安全，要政府幹什麼？罪犯不丟給政府，難道丟給基進黨？

孫大千說，陳柏惟主張「國家從來沒有教過你殺人，只有之前國民黨政府殺過人。」這段話完全是一個被仇恨蒙蔽理智的草包，不管大小事都要把國民黨拖進來打一頓；難道在3Q委員有限的腦容量當中，除了國民黨以外，就沒什麼好罵的嗎？

至於陳柏惟說「當人民覺得，這是政府的責任，不是我的責任的時候，本身就已經跟民主制度脫節了。」孫大千也質疑，所以政府沒有責任，一切都是人民的責任？倘若如此，要政府來幹什麼？要立委來做什麼？

孫大千 陳柏惟 國民黨

延伸閱讀

蘇貞昌干預NCC扯馬英九 孫大千：說大話臉不紅氣不喘

特寫人物／半年國會 陳柏惟：我的龜殼變硬了

中天是否關台？孫大千：跛鴨和鰲拜的對決

吃過就知爽？孫大千酸陳柏惟「沒當川普兒太可惜」

相關新聞

龐培歐主動談斐濟衝突並譴責 外交部：感謝給台灣溫暖

我駐斐濟代表處舉辦國慶酒會時，發生了中國大陸外交人員硬闖而引發的肢體衝突事件，美國國務卿龐培歐21日主動提及此事；外交部...

不只軍售 蘇貞昌：台美供應鏈合作優先推動4大策略領域

行政院長蘇貞昌今表示，台美供應鏈合作，可以從最具互補性、最有利的部分優先推動、在經濟部報告中提出的四大面向，包括「半導體...

吳釗燮接受印媒專訪：台灣會小心處理兩岸情勢

外交部表示，外交部長吳釗燮昨天下午接受印度「寰宇一家」（WION）電視台專訪，吳釗燮在專訪中表示，台灣會小心處理面對的兩...

罪犯是每個人的責任? 孫大千酸：選陳柏惟誰責任？

台灣基進黨立委陳柏惟近日受訪時表示，「罪犯是每個人的責任」，引發爭議。國民黨前立委孫大千上午在臉書揶揄，若他是基進黨黨員...

行政院長蘇貞昌:深化台美經濟合作 共同推動供應鏈重整

經濟部於行政院院會就「全球供應鏈重整下的台美夥伴關係」進行報告，行政院發言人丁怡銘轉述院長蘇貞昌裁示，深化台美經濟合作，...

普悠瑪事件 立委許淑華指三大運輸系統都有安全疑慮

普悠瑪事件二周年，運安會原本要召開記者會，讓全民相當期待事故原因能水落石出。運安會卻突然宣布取消普悠瑪最終調查報告記者會...

挺朱立倫選2024總統？ 侯友宜：尊重每個人的參選權

新北市前市長朱立倫提出修憲三大方向、十項主張，新北市議員何博文今質詢市長侯友宜認不認同，但侯僅表示尊重，引來何博文質疑，...

推國家正常化 立委將辦公聽會匯集民意

推動台灣國家正常化，民進黨立委日前提憲法修正案，僅三天便獲得立院連署席次過半。然而，修憲程序工程繁瑣、浩大，需要超過3/...

紀念光復節 江啟臣：台獨找蔡英文、捍衛中華民國找我

周日是台灣光復75周年紀念日，國民黨上午辦「中華民國在台灣的足跡」研討會，盼喚起台灣與中華民國關係連結記憶。黨主席江啟臣...

中研院英文譯名「中國科學院」立委要求改名 院長：意見分歧

中研院的外文名稱是「 Academia Sinica」。Academia Sinica是拉丁文；academia是「學院...

食安會報一年多沒開！ 監院啟動函查相關行政機關

按「食品衛生管理法」規定至少每3個月開會1次的食安會報，已一年多未召開。監察院秘書長朱富美今天在立法院備詢時表示，19日...

立委提案不得為中國政治宣傳 國安局樂觀其成

民進黨立委提案修改國安法，將間諜行為犯罪追訴權延長為終身，且不得為中港澳進行政治目的的宣傳。國安局今天表示，相關修法提案...

熱門新聞

頻被日本檢出「台灣輸出病毒」 張上淳點出其中癥結

成功站斷軌44公分惹議 台鐵局長：加重懲處層級無上限

居檢沒坦承出現症狀 印尼籍學生出關校方自費採檢才確診

嚴德發：若總統下動員令 第一時間作戰主力45萬人

美國務院批准售台三項武器 總額逾18億美元

荒謬！ 斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。