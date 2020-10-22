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普悠瑪事件 立委許淑華指三大運輸系統都有安全疑慮

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
普悠瑪事故2周年，立委許淑華指鐵路、海運、公路都缺乏安全管理系統機制。圖／報系資料照片
普悠瑪事故2周年，立委許淑華指鐵路、海運、公路都缺乏安全管理系統機制。圖／報系資料照片

普悠瑪事件二周年，運安會原本要召開記者會，讓全民相當期待事故原因能水落石出。運安會卻突然宣布取消普悠瑪最終調查報告記者會，並要求家屬簽屬保密切結書等爭議。立委許淑華批評，運安會此舉不像是成熟組織應該有的表現，而國內公路、海運、鐵路等皆未建置SMS機制，讓大眾運輸系統出現安全疑慮，更需盡快改善，以免悲劇重演。

許淑華說，運安會依據運輸事故調查法第21條要求家屬簽訂保密切結書，但家屬的質疑就是全國人民的疑問，身為獨立調查機關，最重要的是可信度和專業度，為避免消息正式對外公布之前走漏風聲，希望與會人員保密的作法並無不妥，但最大的爭議就是沒有在文件上清楚在說明不能透漏的時間點。

運輸事故調查法第21條的立法緣由，是調查過程牽涉許多利益關係，為避免影響調查，讓參與調查人員及其主管或雇用人之間有保密義務，家屬也非21條規範對象，況且運安會已經調查完畢也準備要公布內容，若希望家屬保密原因為避免訊息提早讓媒體和一般大眾得知，用運輸事故調查法第21條來限制家屬也存有疑慮，運安會成立初期，形象直接影響民眾的信任度，請運安會謹記這次的經驗，未來處理事情可以更細膩，對外界也有所交代。

早從80年代起 , 航空業的事故調查即開始探討人為疏失背後潛在的組織因素，並要求營運業者發展SMS（安全管理系統），從組織面解決安全問題；鐵道運輸業導入SMS觀念則可追溯至2004年，歐盟SMS將納入營運業者應辦理的安全管理要項之一，期透過良性安全管理循環，解決人為疏失與設備維護不當的問題。

我國運輸系統除空運及部分軌道設施外，公路、海運、鐵路等皆未建置SMS機制，運安會除因普悠瑪事件要求台鐵改善外，近日翻覆的阿里山森林鐵路尚並未有專責營運安全的部門，也沒有設置安全幕僚單位，恐造成交通事件發生時影響範圍擴大，有鑒於此運安會應統籌規劃，確保各機關能符合國際潮流及準則。

依據行政院「1021鐵路事故行政調查小組」的調查報告顯示，列車超速係因為「人為因素」把過錯全部推到駕駛員身上，目前駕駛員正因過失致死罪在進行訴訟中，兩者結論差亦恐影響司法判決，另運安會對於各單位的拘束能力有限，此部份應盡速釐清，確保相關事故能有效降低。

普悠瑪事故二周年，立委許淑華指鐵路、海運、公路都缺乏安全管理系統機制。圖／許淑華提供
普悠瑪事故二周年，立委許淑華指鐵路、海運、公路都缺乏安全管理系統機制。圖／許淑華提供

事故 普悠瑪 許淑華

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