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挺朱立倫選2024總統？ 侯友宜：尊重每個人的參選權

聯合報 / 記者吳亮賢王敏旭／新北即時報導
新北市議員何博文質詢市長侯友宜。記者吳亮賢／攝影
新北市議員何博文質詢市長侯友宜。記者吳亮賢／攝影

新北市前市長朱立倫提出修憲三大方向、十項主張，新北市議員何博文今質詢市長侯友宜認不認同，但侯僅表示尊重，引來何博文質疑，過去侯十分支持朱，現在卻不願表態，「究竟支不支持朱立倫選下屆總統？」侯友宜則回應，「尊重每個人都有他的參選權。」

何博文指出，朱立倫提出票票要等值，單一選區兩票制應檢討，如馬祖一萬多人就一席立委，板橋五十幾萬人才兩席，並要求侯友宜身為重要領袖，應對此表示意見。

侯友宜先回應，尊重每個人發言，再強調「我哪有那麼重要，我重要的是為新北做事，目前為止不是優先順序，市政才是優先。」

對於基隆市長林右昌提出，金山、萬里、石門應納入基隆範圍，侯友宜表示，「尊重他的意見」，但此發言引來何博文不滿，認為侯身為新北市400萬人市長，應該對此表態，不能迴避；侯則說，「現在最重要是跟林市長創造兩市共融共好，把事情做得好最重要。」

侯友宜 朱立倫

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