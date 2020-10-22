快訊

荒謬！斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

閱讀過去，滋養未來：「新竹州圖書館」的前世今生

台鐵519斷軌事件 蘇貞昌要求：檢討相關安全措施

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院會後記者會。記者賴于榛／攝影
行政院會後記者會。記者賴于榛／攝影

交通部長林佳龍日前要求台鐵進行安全報告，卻發現5月19日台中成功站南側出現44公分斷軌，台鐵未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處，要求台鐵局長張政源要負起督導責任。行政院今則表示，院長蘇貞昌已要求交通部就相關安全措施提出檢討，並盡快向他報告。

兩年前，普悠瑪列車發生出軌事故釀18死，時任行政院長的賴清德曾說，台鐵在歷史上發生很多次意外，進行檢討時卻常常流於表面或是抱殘守缺，台鐵應痛定思痛，進行大體檢，解決多年沉痾。兩年過去，運安會針對普悠瑪事件的報告日前也才出爐，昨就爆出原來519斷軌事件，讓林佳龍要求台鐵局長負責。

行政院發言人丁怡銘則說，519斷軌事件目前林佳龍已有相關宣示，而除了嚴懲失職人員之外，蘇貞昌已請交通部就相關安全措施提出檢討，並盡快向他報告

台鐵 普悠瑪號 行政院

延伸閱讀

影／「小強公車」上路呼籲蘇貞昌勿關新聞台

藍委：中天若關台成真 「國家民主走回頭路」

52.8億元蘇貞昌小金庫 朝野協商限定肺炎防治預算用途

蘇貞昌干預NCC扯馬英九 孫大千：說大話臉不紅氣不喘

相關新聞

荒謬！ 斷軌44公分只報3公分 局長：台鐵人接電話聽錯了

台鐵昨被爆出，5月19日台中成功站南側斷軌，未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處。運安會昨天還說，台鐵原...

過5個月林佳龍才知斷軌？ 台鐵曝通報盲點

台鐵昨被爆出，5月19日台中成功站南側出現44公分斷軌，未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處，不僅交通部...

成功站斷軌 林佳龍：台鐵涉重大疏失 局長要負督導責任

普悠瑪事故才滿兩周年，交通部長林佳龍日前要求台鐵進行安全報告，卻發現5月19日台中成功站南側出現44公分斷軌，台鐵未依S...

台鐵519斷軌事件 蘇貞昌要求：檢討相關安全措施

交通部長林佳龍日前要求台鐵進行安全報告，卻發現5月19日台中成功站南側出現44公分斷軌，台鐵未依SOP通報，還讓莒光號、...

台鐵斷軌事件 林佳龍：啟動調查、釐清問題、加重懲處

交通部長林佳龍於臉書上表示，昨天是普悠瑪列車事故兩週年，運安會日前公布調查報告，我先前也請台鐵來簡報總體檢建議改善144...

斷軌顯現人力不足 台鐵： 跟技職合作「考進來非白紙」

台鐵成功站斷軌爭議，顯示台鐵局人力斷層、技術斷層嚴重。立委今天質疑台鐵道班人力老化，應加速提高養護能量。對此，台鐵局長張...

斷軌案爭議 台鐵局長：地方分駐所主任已遭調職

5月19日成功站斷軌44公分，還讓兩列車通過，引發爭議。台鐵局昨晚新聞稿說，事件後啟動內部調查，並依調查結果針對相關人員...

林佳龍：台鐵鋼軌斷裂涉及疏失 台鐵局長要負督導責任

日前台中成功站南側出現44公分斷軌，台鐵未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處。交通部長林佳龍上午在立法院...

【總編開箱】廉價的「震怒」 已成為蔡政府卸責SOP

運安會近期調查發現，台鐵出現44公分斷軌，但仍讓兩列快車通過斷軌處，運安會直言「嚇到了」，因為這根本就是拿旅客的命在賭。更讓國人「嚇到了」，應該是蔡政府處理這次道安危機的SOP，不意外的又有官員出來「震怒了」，這次震怒的主角是交通部長林佳龍。

新聞眼／台鐵只醉心「美學」 無視隱形炸彈？

普悠瑪事件剛滿兩周年，台鐵聲稱「積極辦理改善」，不料卻爆出斷軌爭議，且五月十九日的成功站斷軌，僅是台鐵眾多事故的冰山一角...

台鐵頻斷軌 巡軌車過期10年

台鐵五月十九日發生成功站重大鐵道事故，斷軌長度高達四十四公分，還讓兩列車通過，引發各界批評。時代力量立委陳椒華昨在立院更...

台鐵斷軌44公分還讓2列車通過 林佳龍要嚴懲

普悠瑪翻車事故剛滿兩周年，交通部長林佳龍日前要求台鐵進行安全報告，卻發現五月十九日台中成功站南側出現四十四公分斷軌，台鐵...

熱門新聞

頻被日本檢出「台灣輸出病毒」 張上淳點出其中癥結

成功站斷軌44公分惹議 台鐵局長：加重懲處層級無上限

居檢沒坦承出現症狀 印尼籍學生出關校方自費採檢才確診

美國務院批准售台三項武器 總額逾18億美元

何志偉開記者會叫徐國勇下台又爆爭議 中常會慘遭圍剿

又被揪出「台灣輸出病例」3國人赴日本確診新冠肺炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。