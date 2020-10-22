台鐵519斷軌事件 蘇貞昌要求：檢討相關安全措施

交通部長林佳龍日前要求台鐵進行安全報告，卻發現5月19日台中成功站南側出現44公分斷軌，台鐵未依SOP通報，還讓莒光號、普悠瑪號兩列車通過斷軌處，要求台鐵局長張政源要負起督導責任。行政院今則表示，院長蘇貞昌已要求交通部就相關安全措施提出檢討，並盡快向他報告。

兩年前，普悠瑪列車發生出軌事故釀18死，時任行政院長的賴清德曾說，台鐵在歷史上發生很多次意外，進行檢討時卻常常流於表面或是抱殘守缺，台鐵應痛定思痛，進行大體檢，解決多年沉痾。兩年過去，運安會針對普悠瑪事件的報告日前也才出爐，昨就爆出原來519斷軌事件，讓林佳龍要求台鐵局長負責。

行政院發言人丁怡銘則說，519斷軌事件目前林佳龍已有相關宣示，而除了嚴懲失職人員之外，蘇貞昌已請交通部就相關安全措施提出檢討，並盡快向他報告