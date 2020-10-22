紀念光復節 江啟臣：台獨找蔡英文、捍衛中華民國找我

周日是台灣光復75周年紀念日，國民黨上午辦「中華民國在台灣的足跡」研討會，盼喚起台灣與中華民國關係連結記憶。黨主席江啟臣致詞表示，台灣光復對台灣人有4大重要意義，還嗆「要台獨去找蔡英文，要捍衛中華民國請來找我」。

江啟臣認為，台灣光復對於台灣人而言，至少有讓台灣人在法律上不再是次等公民、台灣得以擺脫殖民經濟格局發展自己產業、台灣得以走向政治民主化，以及台灣與中華文化能重新連結等4個重要意義。

江啟臣表示，日本殖民時期台灣人與日本人在法律上有不同權利義務、差別待遇，連教育選擇都受限，但台灣光復後台灣人依循中華民國憲法成為中華民國國民，享有憲法上賦予的人人平等權利，即便三級貧戶之子都有機會當總統。

此外，江啟臣說，日本殖民時代台灣經濟產業脫離不了工業日本、農業台灣格局，但這些史實近來卻被刻意美化或忽略；直到台灣光復才終結過去「殖民經濟」發展模式，以國父思想為基礎發展以台灣自身為主體的產業經濟。

江啟臣指出，台灣光復後台灣民眾回歸中華民國，才擁有憲法中民主權利，隔年就起就開始開放各層級公職人員民主選舉，直到1991 年廢止動員戡亂後，再推動中央民代全面改選，1996年更啟動總統直選，終締造華人世界民主奇蹟。

江啟臣也提到，日本殖民後期再台灣推動皇民化運動，推廣日本的神道教；光復後台灣民眾才得以恢復原本姓名與中文書寫方式，可以與祖先傳承下來的精神與文化傳統重新連結，各種民間信仰、傳統民藝也可重現。

江啟臣說，中華民國在國民黨領導下光復台灣後，逐步落實憲法平權，民主化台灣應有更自由寬闊空間重新凝視歷史，促成不同族群、視角對話；唯有還原戰爭殘酷真相，看懂不同群體記憶中悲歡離合，台灣才能真正找到和解共生未來。

上午江啟臣出席活動前遭獨派團體嗆聲「不要與中共唱和」。江受訪時反批，這群人打著台獨、台灣國口號，聲聲句句都跟中共一樣要消滅中華民國，「是阿共派來的嗎？」不要老是當中共同路人，要跟老共站在一起就不要拿台獨當藉口。

江啟臣說，從國民黨決定要辦光復節紀念活動，民進黨開始抹紅，說國民黨與對岸隔海唱和，有時候覺得很好笑，這些獨派團體抗議根本毫無道理，要訴求台獨那就要去找蔡英文總統這樣才對，要捍衛中華民國再來找他，不要只是來做秀。

江啟臣表示，從獨派團的的態度來看，就可想見這些人多害怕談台灣光復節，害怕去談中華民國與台灣關係，背後就是想消滅中華民國，名為要推動建立台灣國，但「實際跟阿共一樣要消滅中華民國」。

江啟臣說，蔡政府對台灣光復態度很曖昧，淡化光復節，但陸委會又出來講台灣是根據開羅宣言歸還給中華民國；若台灣與澎湖沒有歸還給中華民國，現在中華民國總統蔡英文治理哪？只有金馬？台獨團體要抗議要去找蔡與陸委會才對。