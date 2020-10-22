中研院英文譯名「中國科學院」立委要求改名 院長：意見分歧

中研院的外文名稱是「 Academia Sinica」。Academia Sinica是拉丁文；academia是「學院」，Sinica是形容詞「中國的」。立委范雲3月在立法院質詢中研院院長廖俊智時表示，Academia Sinica若在英文版google上查詢，意思會變成「中國科學院」，希望中研院能在三個月內開啟民主討論改名議題。今天她再度於立法院教委會質詢中研院院長廖俊智此事進度，廖俊智表示，院內已進行廣泛討論。

范雲當時指出，許多國際學者質疑，中研院為什麼不是「台灣科學院」?「Academia Sinica」此一名字已有百年歷史，中研院來台灣也這麼多年了，為什麼不能改名，讓中研院重要研究出現後，讓國際誤解這是中國大陸的研究。

她認為，中研院的改名可從中研院組織法中著手修正。廖俊智當時回應，中研院名稱牽扯國家定位和政策，並非中研院單方面能夠改變，但可以開啟討論，相關法規還必須要研究，尊重立委的提案。

今天范雲質詢時再度要求，中研院應於一個月內成立院內諮詢專案小組，啟動民主討論程序。廖俊智回應，院內已做廣泛討論、意見分歧，包括是否改名、若要改名要改成甚麼？目前已規畫焦點訪談。中研院秘書處長曾國祥則說，除了院內民意調查，也會加入分組討論和專家諮詢，做更全面的分析。