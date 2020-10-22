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食安會報一年多沒開！ 監院啟動函查相關行政機關

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國民黨立委吳怡玎。圖／取自國會頻道
國民黨立委吳怡玎。圖／取自國會頻道

按「食品衛生管理法」規定至少每3個月開會1次的食安會報，已一年多未召開。監察院秘書長朱富美今天在立法院備詢時表示，19日在立院經立委表達此意見後，監院已在昨天發函給相關機關進行函查、搜集資料作業；至於未來是否立案調查，則屬監委獨立行使職權範圍。

立法院司法及法制委員會今天處理監察院預算案。國民黨立委吳怡玎提案，有鑑於近期社會關注多起重大事項，包括萊豬進口、食安會報逾年未依「食品安全衛生管理法」召開食安會報等，顯有違法、失職情事，均未見監委查察以釋民眾之疑慮，顯違背民眾對監察院期待，因此提案凍結一般行政預算十分之一。

朱富美表示，監委均獨立行使職權，對調查案分為主動調查與人民陳情，關於何時發動查案並無從置喙，但若接獲人民陳情，均會按照「監察院收受人民書狀及處理辦法」所定流程辦理；既然19日在委員會中有立委提及此意見，監察院收受人民書狀及處理辦法第三條也明訂，各機關團體送請本院查辦之案件準用相關規範，因此將其視為人民陳情辦理，並已在昨天發動函查。

吳怡玎質疑，監院預算中人員增加16人，但本屆監院已是末代監院，為何人員不減反增。朱富美回應，是否廢監院會尊重立委決議，但尚未定案前監院仍屬憲政機構，要維持其基本作業所需；且加上國家人權委員會設立另有人力需求，才會有人員上增加，一切均依法辦理。

監察院 食安 立法院

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