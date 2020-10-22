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嘉義縣首件村長罷免 工廠村長罷免通過2階審查下月投票
選罷法修訂通過下修罷免門檻，嘉義縣首件村長罷免案，六腳鄉工廠村村長落選人周德雄發起罷免3連任村長黃江正，達到二階段22人連署人數，縣選委會今天審查通過，10天內通知黃江正提出答辯書，召開選委會決定罷免投票日期，依規定30天內完成投票，預定下月投票。
選委會說，六腳鄉工廠村村民領銜提議人周德雄，提議罷免村長黃江正案，該村村民黃坤堂7日送連署書26份，超過法定人數的22份，經送轄區朴子市戶政所審查結果，共計24分符合規定，將進入第三階段罷免程序。
周德雄領銜罷免事由針對配天宮臨時行宮使用問題，指黃違背承諾共用臨時行宮，強佔變成村長辦公室；門鎖換新管理委員會連鑰匙都沒有；管理委員會申請調解，村長不理會不到場；村長貼公告使用場地要經他同意。
「村民及外界自有公評！」黃江正說，尊重選罷法賦予村民的罷免權力，他會依法提出答辯書，也會發給村民公開信，他表示，村內配天宮臨時行宮是鄉公所向台糖承租，委託村辦公室管理使用，由村辦公室支付租金，他還擔任配天宮委員。
他說，任內爭取治水工程設抽水站，解決淹水；當第2任村長獲全國績優村里長表揚；成立懸絲戲偶團；參加鄉及縣清潔競賽獲獎；參加村民婚喪喜慶；成立老人食堂。他表示，支持他的村民醞釀發起反制罷免行動，被他勸阻，避免對立，他會動員支持他的村民，投不同意罷免票。
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