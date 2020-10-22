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美智庫發表對台政策建議：美台應合作增強威懾大陸侵略

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為美國國務次卿克拉奇（左）日前訪台，與蔡英文總統（中）見面。圖／總統府提供
圖為美國國務次卿克拉奇（左）日前訪台，與蔡英文總統（中）見面。圖／總統府提供

美國大選倒數12天，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的對台政策工作小組21日發布報告指出，無論11月選舉後由誰執政，美國朝野在對台政策上有廣泛共識，台灣是美國重要利益所在，美台必須合作增強威懾中國大陸侵略的能力，美國政府也應盡快與台灣簽署雙邊貿易協定(BTA）。

蔡英文總統8月28日宣布開放含萊克多巴胺美豬，與30月齡以上美牛，美國國務院隨即宣布將展開經濟暨商業對話，由美國國務院經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇（Keith Krach）主持；該報告建議，應藉此機會擴大和提升與台灣在貿易談判之外的一系列問題上的雙邊合作，例如技術安全、全球供應鏈、網絡經濟間諜活動、勞動力市場，與能源供應。

報告也提到，美國應支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定 （Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership，CPTPP），美國自己也要盡快重返，美台參與CPTPP，從根本上符合美國的經濟和更廣泛的外交政策利益；另外，報告也鼓勵美國政府協助台灣的半導體製造商擴大在美生產。

報告指出，台灣關係法、美中聯合三公報（以美國的解釋）與六項保證，應該持續作為美國對台政策的核心架構；盡管象徵性的表態有時能表達美國的承諾與決心，整體美國對台政策，應包括實質行動，有意義地增強台灣安全、穩定和繁榮。

報告表示，美國應持續拒絕北京使用武力並脅迫台灣，以達成其目標；美國應明確指出，兩岸問題必須在台灣人民的同意下和平解決；美國致力兩岸和平穩定，反對雙方之中有人片面改變現狀。

近日華府外交圈掀起的戰略模糊和戰略清晰的討論，CSIS亞洲事務資深副會長葛林（Michael Green）表示，在北京可能增加在灰色地帶作法之際，攻擊行為並不明確，戰略清晰可能沒有太大幫助；但報告中不對戰略清晰表示立場，保留開放討論空間。

被問到有關中國大陸近日頻頻對台灣實施軍事脅迫行動，是否會引爆台海衝突或進一步侵略行動。

葛林說，「侵略極不可能發生」，因全面戰爭將導致政權更迭，這並非發生在台北，而是北京，對中共政府來說風險太高，他認為，北京可能會選擇發動網路攻擊，或增加其他在灰色地帶的行動。

美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）16日也在一場智庫研討會表達類似看法；歐布萊恩表示，即便有大量飛彈對準台灣，現階段中國大陸可能還無意侵略台灣或對台發動兩棲登陸行動。

歐布萊恩說，外交孤立、禁運和灰色地帶的行動，都是中國大陸可能採取的作法，美國必須密切注意狀況發展；台灣則需要強化自己的防衛能力，增加國防預算，超越現在的水準，若台灣成為豪豬，獅子就不會喜歡去招惹，台灣要研究一些不對稱和反介入區域阻絕策略，嚇阻中國採取兩棲登陸或灰色地帶的行動。

北京 台灣關係法

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