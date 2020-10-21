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賴清德參訪「愛幸福庇護工場」推廣手工皂

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德參訪社團法人台灣視障協會附設「愛幸福庇護工場」，與身心障礙朋友共同製作手工香皂。 圖／翻攝自UDNTV
副總統賴清德參訪社團法人台灣視障協會附設「愛幸福庇護工場」，與身心障礙朋友共同製作手工香皂。 圖／翻攝自UDNTV

副總統賴清德昨天參訪社團法人台灣視障協會附設「愛幸福庇護工場」，與身心障礙朋友共同製作手工香皂，希望以實際行動讓更多人知道，每一塊身心障礙朋友所生產的香皂，不僅可以洗淨身體、抗疫，也能做愛心

賴清德抵達後，先聽取工場主任許惠如簡介庇護工場服務對象的故事與職能輔導課程。隨後，在視障協會理事長王明蓀的陪同下參觀工場，並與身心障礙朋友一同攪皂、切皂、修皂，體驗製作香皂時的繁複工序。

賴清德致詞時表示，很高興來到「愛幸福庇護工場」，了解工場的運作情形，他從親自攪皂、切皂、修皂，以及參觀晾皂與包皂的過程中體認到，製作肥皂不僅要有耐心，也要有技巧，才有辦法一步步完成。而這些做出來的香皂，不僅有洗淨的作用，香皂所散發出來的香味，也能感受到濃濃的愛心。

賴清德說，現在是防疫期間，非常需要肥皂，他希望藉由這次的參訪活動，能讓更多人知道，每一塊身心障礙朋友所生產的香皂，不僅可以洗淨身體、抗疫，也能做愛心。

賴清德指出，「愛幸福庇護工場」總共有18名庇護的員工及4名身心障礙員工。這22名身障夥伴中，障礙別就超過40種，平均每位孩子大概有兩種以上的障礙別，其中包括視障、聽障、語言障礙、肢體障礙、智能障礙、自閉症、腦性麻痺、思覺失調等，都相當嚴重。身心障礙的孩子們來到庇護工場，不僅只是生產，這裡也安排團體教學、攝影活動，並且為他們舉辦慶生會等，實在是個充滿愛心的學校。

賴清德認為，照顧身心障礙的孩子，陪伴相當重要。「愛幸福庇護工場」不僅接納身心障礙的孩子，也接納家長，這裡就像一個大家庭，讓受庇護的人，從一個需要被照顧的人變成能夠獨立生活、自理，從而有自信，也重新得到自尊，真的相當不容易，也令他由衷敬佩。期盼政府與民間能夠持續努力，讓類此庇護工廠持續擴大，幫助更多需要幫助的朋友及家庭。

庇護工場 賴清德 愛心

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