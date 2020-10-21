英國台灣簽英語合作意向 促進我雙語國家政策目標

英國在台辦事處和教育部今天簽署合作暨交流意向書，著重於英語教學和英語評量合作，幫助台灣學生培養英語能力；英國貿易政策部長韓斯（Greg Hands）表示，能夠協助台灣在2030年前實現培養人民英語能力、成為雙語的目標，英國感到非常驕傲。

辦事處和教育部今天舉行「台英英語及教育合作意向簽署儀式」，今明兩天以視訊方式訪問台灣的韓斯以視訊方式出席，英國文化協會處長福克納勛爵（Lord Faulkner）也以視訊方式出席。韓斯明天將代表英方主持第23屆台英經貿對話會議，辦事處表示，韓斯此次線上虛擬訪台期間，將主持台英化合物半導體產業群聚交流會議（UK-Taiwan International Showcase for Compound Semiconductor Technology）開幕儀式，共有九家英國企業與九家台灣企業共同透過線上平台，與200位潛在合作者與投資者進行線上分享交流。

今天除了簽署意向書之外，英國文化協會和教育部也針對學生英語立評量和提升大專院校學生英語能力評量計畫簽署合約，協助台灣在2030年提升全民英語能力和推動教育體制國際化的目標邁出第一步。

英國在台辦事處代表唐凱琳致詞時表示，合作意向書將建立台灣和英國的教育產業之間的合作夥伴關係，英國教育產業在設計、開發和評估英語學習方面有豐富的經驗，英國教育供應商也以高標準和創新方法聞名，英國擁有世界上最廣泛的專業英語教學課程，為所有年齡層以及特定興趣和專業提供英語訓練課程，英國的教育產業不僅僅提供課程，更包括教師培訓、課程開發、改變教育成果的專業技巧、以及學習進度評估的設計和執行。

韓斯說，英語連結了全球超過23億人，讓跨境和跨文化的旅遊、學習、工作和人際關係維繫變得更加容易且成果豐碩，英語也幫助人們向世界各地傳達和溝通價值觀、促進想法與研究的傳播與交流，培養英語能力對國際人脈經營有巨大的正面影響，更能強化台英人民之間的關係，將可促成台英貿易的顯著成長。

教育部長潘文忠說，教育部和英國未來雙方將在英語教學等領域共同合作，促進台灣達成雙語國家政策目標，唐凱琳8月和他會面時談到教育方面的合作，提出雙方可以簽署後續約定，經過這些日子以來的協商達成共識，很高興在今天簽訂，教育部致力和各國建立教育交流關係，以增進雙邊學術體系發展，在這樣的政策下，台英雙邊教育合作關係近年來迅速發展，英國和我大專院校簽訂學術交流協議共209件。