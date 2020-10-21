民進黨宣布參加今年同志遊行 歡迎民眾加入

民進黨今天宣布，將邀請雙北地區黨公職（立委、議員）與中央黨部黨務主管組隊參加10月31日的「第18屆台灣同志遊行」，為了推動18歲公民權，黨部也製作「18 Make Your Own Choice」作為主要標語。

民進黨表示，除了延續歷年傳統「民主挺同志」的標語外，今年是台灣同志遊行舉辦第18年，主題為「成人之美」。民進黨為呼應台灣同志遊行「成年了」及推動「18歲公民權」修憲目標，特別設計了「18 Make Your Own Choice」作為本次主要標語，鼓勵多元性別族群自由且自在的「選擇」自己的性別、性傾向，也支持18歲成年公民，能夠擁有決定國家大事的「選擇權」，未來也將透過實際作為，持續關注多元性別平權，讓台灣成為更平權、多元、包容的國家。

民進黨說，這次遊行活動，黨部將會製作「彩虹宣傳小物」，也會開放「網路社群報名」，邀請民眾一起加入民進黨大隊；透過網路社群報名參加者，還會拿到民進黨特製的限定款「彩虹宣傳小物」。小物資訊之後會陸續公布，報名資訊則是預計會於10月25日由蔡英文總統及民進黨臉書公布。

民進黨青年部今天也公布一支「首遊族」宣傳影片，特別號召還沒參加過同志遊行的年輕朋友走出來，並報名加入民進黨大隊，「與我們和同志朋友們一起勇敢發聲，繼續用行動改變台灣。」