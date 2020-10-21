52.8億元蘇貞昌小金庫 朝野協商限定肺炎防治預算用途

國民黨立委賴士葆9月底在立院踢爆，行政院紓困3.0預算中衛福部一筆52.8億元行政院長蘇貞昌「公務私房錢」，讓民進黨頻於滅火。下午立院朝野協商確定，須在相關預算指定用途經費用完後才能補充動支，協商結論周五院會議處。

因紓困2.0預算中也有一筆類似的45億元防治特別預算，最後全數轉為支應紓困使用，並未用在原本預算指定用途；國民黨團陣營研判，指定用途中疫苗採購經費明年6月以前用不完，今天朝野協商共識形同實質凍結這筆52.8億元預算。

蘇貞昌9月25日到立院報告紓困三點零預算爭取支持，賴士葆質詢時質疑，衛福部預算書中編有一筆52.8億元「蘇貞昌的私房錢」，質問蘇預算有沒有亂編？蘇與主計長朱澤民第一時間還稱賴看錯金額、看錯行，要賴「眼鏡要換一副」。

但之後朱澤民與衛福部官員才私下拜訪賴士葆，解釋編列該筆預算是為了「以應不時之需」，讓賴不滿，大街打人小巷道歉，隔天也在臉書公布預算書批評是「空白授權」、「小金庫」，蘇貞昌也公開回應所有預算都會用在刀口。

立院下午朝野協商該筆預算凍結提案，賴士葆主張該筆368億餘元預算應限制用於衛福部規劃「強化邊境檢疫」、「提升疫情監測衛教」、「防疫物資藥品徵用」、「疫苗研發採購」、「獎勵補助金」與「因應疫情變化辦理相關防治工作」目的。

賴士葆提案原要求，52.8億元「因應疫情變化辦理相關防治工作」須在「疫苗研發採購」預算用完後才能動支，有藍委則主張直接凍結50%，但經協商，民進黨團讓步同意前五項預算全用完才能動支這52.8億元補充支應。

賴士葆表示，衛福部在紓困2.0預算中也編有一筆類似科目約45億預算，結果根本沒用在防治，拿去補貼在賣蘭花、舉牌等紓困工作，這次限定這筆52.8億元預算使用用途，確保預算一定用在疫情防治，他對社會也有交待。