民進黨民調出爐！逾半不擔心陸犯台 6成2認為要傾向美國

民進黨中常會今天由民意調查中心主任陳博洲以「面對美中對抗的戰略機遇，台灣民眾的國際觀感為何？」為題進行專案報告，報告中指出，民調顯示，有45.3%民眾擔心中國武力犯台，52.9%表示不擔心；至於台美中關係立場，根據9月做的民調，有62.7%認為要傾向美國、17.1%支持傾向中國，另12.2%認為應該保持中立。民進黨主席蔡英文聽取報告後指出，雖然中國的動作比較大，一般民眾的心裡還是穩定的，「相反地，在現在這種國際情勢變化比較大的狀況下，對我們來講或許也是一個機會、也是一個挑戰。」

蔡英文表示，非常感謝全體國人在防疫期間的共同努力，讓台灣的防疫工作獲得全球的肯定，大家也更重視台灣，「所以我們現在在國際間要做什麼樣的事情，都比以前順利一些，也希望國內的支持可以持續強化，對我們在國際間的談判是有幫忙的。」

蔡英文也說，近來的民調，雖然中國的動作比較大，一般民眾的心裡還是穩定的，「相反地，在現在這種國際情勢變化比較大的狀況下，對我們來講或許也是一個機會、也是一個挑戰，就像我在國慶日講的，我們應該善用這個機遇，讓我們在國際間可以扮演更重要的角色。」