紓困3.0預算完成協商 衛福部52億爭議預算有條件過關

立法院下午完成紓困3.0追加預算案朝野協商，將在周五院會處理。規模2100億元的特別預算，減列5300萬元，其餘全數未凍結，這也是紓困特別預算三度在立院審議以來，首度有預算被砍。至於衛福部遭質疑為「行政院小金庫」的52.8億元預算，雖然一毛未刪也未凍結，但朝野協商決議，必須待衛福部防制經費的其他五項預算全數用罄後，才可以動支。

立法院21日下午完成「紓困特別預算第二次追加預算」案朝野協商。

其中，衛福部編列第六項「因應疫情變化辦理相關防治工作」編列52.8億元，因無具體使用事項，被質疑空白授權、形同行政院長蘇貞昌「小金庫」，連民進黨立委也有意見，朝野立委共提出八項凍結案。雖然朝野協商後一毛未刪、一毛未凍。不過，朝野協商通過主決議，須待衛福部前五項預算「強化邊境檢疫」、「提升疫情監測衛教」、「防疫物資藥品徵用」、「疫苗研發採購」與「獎勵補償金」預算用罄，才能動支這筆經費，並限定用於前五項範圍內的事項。

紓困3.0追加預算案在委員會初審階段通過三項提案，刪減5300萬元，朝野協商維持初審決議，三項提案分別是：立委賴士葆提案，因國內確診案例未顯著增加，刪減NCC辦理居家隔離等通訊業務費200萬元、因台電補助電費辦法浮濫，形成「住豪宅享有電費補貼折扣」，刪減經濟部獎補助費5000萬元，以及時代力量提案，因教育部對留遊學服務業紓困撥款執行率低，刪減100萬元。

朝野協商結論，將紓困3.0追加預算案排入周五院會討論事項第一案，保留部分在表決處理前，由各黨團推派代表各1人發言，依時代力量黨團、民眾黨黨團、國民黨黨團、民進黨團順序發言。