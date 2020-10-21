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中國大陸開戰是否回戰場？ 柯文哲秒回：我是最好醫生

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台北市長柯文哲。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

我駐斐濟代表處舉行國慶活動時，兩名中國大陸駐斐濟外交人員竟闖入並動手打人，北市長柯文哲首訪時表示，如果是他，就會把他們「拖進來處理掉」，國民黨北市議員洪健益今質問柯文哲，若台灣與中國大陸開戰，是否會回戰場，柯文哲回說，會，我是最好的醫生。

洪健益表示，我國駐斐濟代表處的外交人員遭中國大陸人員毆打，市長之前說，如果是你，就會把他們拖進來打。

柯文哲先是連忙回說，我沒有說打，我是說「處理」，洪健益接著問，那要怎麼處理，什麼叫處理？柯則一邊呵呵笑一邊說，就是「處理掉」（台語）。

洪又問，你對中國大陸還有寄望嗎？柯回說，務實處理，該怎麼做就怎麼做，來鬧場的就處理。洪最後問柯，若中國大陸與台灣開戰，還會回到戰場當軍醫嗎？

柯文哲秒回，會啊，我還是最好的醫生。

北市長柯文哲（右）表示，若中國大陸與台灣開戰，他會回到戰場。圖／截自北市議會影片
北市長柯文哲（右）表示，若中國大陸與台灣開戰，他會回到戰場。圖／截自北市議會影片

柯文哲

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