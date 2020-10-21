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【重磅快評】死小孩又闖禍 蔡英文為何替他緩頰？

聯合報 / 主筆室
民進黨立委何志偉（左二）舉行「保健食品變詐騙食品」記者會，呼籲相關單位應嚴加查察，並大嗆內政部長徐國勇。記者潘俊宏／攝影
民進黨立委何志偉（左二）舉行「保健食品變詐騙食品」記者會，呼籲相關單位應嚴加查察，並大嗆內政部長徐國勇。記者潘俊宏／攝影

民進黨立委何志偉又「闖禍」了，今天在立法院舉行記者會揭發詐騙集團用「一頁式廣告」手法，以標榜超低價、超促銷等方式販售假商品欺騙消費者，呼籲政府重視並追查，沒想到何天外飛來一筆，竟向內政部長徐國勇嗆聲，稱內政部要儘快處理，若沒成效就應該下台；徐國勇沒事，倒是他又在民進黨中常會被圍剿了。

本月七日，一樣是在民進黨中常會，何志偉在開會前主動向媒體表示將在會中提議「美豬總量管制」，結黨內幹部看到即時新聞後莫不嚇了一跳，並在會中竊竊私語，會開一半，柯建銘還把何拉到旁邊談話，沒想到一番「曉以大義」並無效果，臨時動議時，何依然舉手發言，強調美豬進口應該總量管制。

何志偉其實有備而來，不僅先放消息，而且不理柯建銘的勸阻，而他向蔡英文主席的建言並非空談，而是具體建議明年開放美豬進口後前半年進行總量控管以為緩衝機制，顯現政府落實食安的決心；結果何說完後，蔡英文不發一語，莊瑞雄嚴肅地批何志偉「提這個案子非常危險、也不應該，會有問題」，鄭運鵬附和，中常會在尷尬氣氛中結束。散會後，「死小孩」的說法就傳開來了。

今天又是中常會， 何志偉豈非不知日子的敏感性，一個看似平常的「一頁式廣告」詐騙手法記者會，他也能連結到徐國勇，並以超乎常理的語氣嗆徐國勇「你光吃個姑婆芋，嘴巴和臉就腫成這樣，誰知道這些假的食品有沒有過敏物質」，呼籲盡速處理，若沒成效應該下台，乍聽之下，還真像「死小孩」的口吻，比上一次中常會談萊豬總管制要跳TONE好幾倍。 

果然，今天的中常會又是何志偉被罵了，這次黃承國先發難，質問何為什麼要叫內政部長下台？莊瑞雄再批何志偉是民進黨的一分子，又是黨團幹部，如此開砲很容易變成破口；陳亭妃也表示不應該只聚焦在單一部會；王定宇表更建議何志偉不要因為自己想要曝光，就影響整個民進黨。

如果何志偉想增加曝光，兩次的脫序演出確有達到效果，但跳出來指責他的綠營人士又何嘗不是？倒是蔡英文的兩次反應截然不同，頗耐人尋味；她一反上次的靜默不語，這次反而出言緩頰，表示這件事大家都充分交換意見，她可以理解，執政有時候會有些應該特別注意的地方，立委的提醒是好事。   

蔡英文為「死小孩」緩頰，總算稍稍抹去民進黨變一言堂的色彩，不知是套招，還是各有盤算，但如果蔡英文只認為一頁式廣告詐騙要不要儘快處理，執政團隊和立委可以充分交換意見，立委提醒是好事，而萊豬就不必討論，連總量管制都沒得談，那問題就很大了。

果真如果，原來民進黨放在嘴邊說「最會溝通的政府」原來是有選擇性的，不僅選擇議題，更選擇顏色，從蔡英文說要開放萊豬後，始終要求源頭管理、落實標示的藍營立委恐怕是永遠溝通無門了。 

何志偉 民進黨 中常會 蔡英文

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